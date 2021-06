Horóscopo de hoy: día miércoles 30 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michael Phelps, 36; Monica Potter, 50; Mike Tyson, 55; David Alan Grier, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: exprese sus sentimientos. Llegue al fondo de las situaciones que necesitan un ajuste. Este año enfóquese en ampliar sus horizontes. Cuanto más sepa y experimente, más fácil le será avanzar. Deje de preocuparse por lo que hacen los demás y comience a dedicar su tiempo y dinero a lo que le da alegría. Asuma la responsabilidad por su felicidad. Sus números son 8, 11, 21, 25, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, cariñoso y receptivo. Es ambicioso e impredecible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): pase más tiempo disfrutando de la compañía de aquellos que comparten sus intereses. Un desafío físico lo motivará a ponerse en forma. Estar en buen estado físico le dará energía y asegurará tener la resistencia para sobresalir. El romance mejorará su vida. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no comparta información personal ni planes. Concéntrese en lo que puede lograr sin llamar la atención. Aprenda mediante la observación y utilice la información que ha reunido para salirse con la suya. La oportunidad vendrá de una fuente inusual. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga en juego sus ideas. No vacile porque alguien no está de acuerdo con usted. Rodéese de personas de ideas afines que lo ayuden, no que lo retengan. El cambio comienza con usted. Verifique la información y lleve a cabo sus planes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): observe todos los ángulos antes de estar de acuerdo con algo. La información que reciba estará contaminada con connotaciones engañosas que pueden llevar a un error. Haga planes para proceder solo y hacer las cosas a su modo. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ponga su energía donde cuenta. No haga cambios innecesarios. Llévese bien con sus colegas y con la gente que puede influir en el resultado que está tratando de lograr. La honestidad será crucial si quiere trabajar en equipo con alguien más. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuestione lo que oye. Descubra qué se espera de usted antes de ofrecerse como voluntario para ayudar. Construya relaciones basadas en la confianza, la justicia y el juego limpio. Demasiado de cualquier cosa o de alguien traerá problemas. Supervise las situaciones de cerca. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): participe en algo que crea que lo beneficiará. Acepte responsabilidades que honren sus creencias y marquen la diferencia. Un cambio personal o físico atraerá elogios, pero investigue y no se salga del presupuesto. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): piense de modo no convencional. No limite lo que puede hacer ni permita que un amigo, pariente o amor se entrometa. Tome el control de lo que lo hace feliz. Cuanto antes deje ir lo que no le está funcionando, más fácil se tornará su vida. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un poco de soledad lo ayudará a superar cualquier incertidumbre que tenga. Aléjese de las personas que lo confunden o intentan manipularlo emocional, mental o económicamente. Concéntrese en el crecimiento personal y las metas económicas. El romance está en aumento. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque formas alternativas de usar sus habilidades. Los eventos sociales llevarán al engaño y a un sentido nada realista de lo que es riesgoso y lo que es seguro. No tome nada ni a nadie por sentado. Haga una investigación previa antes de involucrarse en una empresa conjunta. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): nada dará mayores recompensas que el trabajo duro y la disciplina. La satisfacción que obtenga de un trabajo bien hecho aumentará su confianza y lo alentará a aceptar más. Hable personalmente y lleve a cabo sus planes. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): arregle su entorno. Cuanto más cómodo y conveniente sea su espacio vital, más fácil será alcanzar sus metas. Si lo puede soñar, lo puede hacer realidad. Los pensamientos llevarán a acciones y las acciones al éxito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.