Horóscopo de hoy: día viernes 9 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kiely Williams, 35; Fred Savage, 45; Jack White, 46; Tom Hanks, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la comunicación será su pasaje a nuevos comienzos. Expanda su mente; haga un viaje mental, emocional y físico mientras busca el esclarecimiento personal y la verdad. Descubra qué lo hace feliz y halle la manera de satisfacer sus necesidades. Establezca estándares altos y haga ajustes que le den paz mental. Tome el control, alivie el estrés y viva la vida a su modo. Sus números son 5, 17, 24, 26, 31, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, apasionado y curioso. Es determinado y oportunista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no empuje a alguien que se siente molesto. Siga con sus asuntos y participe en actividades que lo ayuden a evitar problemas. Un gesto o una palabra amable ayudará a aliviar cualquier tensión que se acumule a lo largo del día. Elija el amor sobre la discordia. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocúpese de sus responsabilidades antes de que alguien se queje. Reconozca los sentimientos de otras personas y tome un momento para consolar a alguien que necesita ayuda o consuelo. Le llegará una oportunidad a través de un colega o un viejo amigo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija sus palabras con cuidado. Alguien lo interpretará mal si usted no es claro. Que sus acciones verifiquen sus comentarios. No complacerá a todos, pero evitará un error costoso. No pierda de vista su meta a largo plazo. Sea apasionado con sus logros. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aflorarán las emociones, dependerá de usted tomar decisiones inteligentes. Obtenga la verdad antes de hacer una jugada, y evitará cometer un error basado en información falsa. El cambio comienza con usted. Evalúe, reflexione y ocúpese de los negocios. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención y haga elogios para demostrar su aprecio. Un gesto amable aliviará la tensión y alentará a otros a compartir información con usted. Es mejor que no haga cambios innecesarios. Proteja su trabajo, salud y relaciones significativas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tendrá dificultad para elegir entre lo que quiere y lo que se supone que debe hacer. Hable con alguien a quien haya ayudado en el pasado y recibirá la ayuda que necesita para poder hacer algo que le dé alegría. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): escuche las quejas y sea paciente con los demás. Cuanto menos alboroto, más logrará. Canalice su energía en algo que ofrezca incentivos y lo ayude a adquirir la experiencia necesaria para hacer algo que lo entusiasme. Los nuevos comienzos parecen prometedores. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): es posible un ahorro económico si hace actualizaciones ambientales en su hogar o reduce sus gastos generales eliminando algo que ya no usa o no necesita. Busque estilos de vida alternativos que despierten su interés. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga algo físico y se sentirá bien con usted mismo. Un estilo de vida saludable lo ayudará a deshacerse de los malos hábitos y a atraer personas que se esfuerzan por hacer lo mejor. Se favorece el amor, y el romance lo acercará más a alguien especial. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga cambios positivos en su hogar y eso lo acercará a las personas que más le importan. Una relación significativa alcanzará nuevos niveles si habla de sus intenciones y pone sus planes en marcha. Una empresa conjunta parece prometedora. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase lejos de aquellos conocidos por correr riesgos innecesarios para la salud. Protéjase y proteja a sus seres queridos de situaciones precarias. Ponga en marcha un plan que ofrezca un buen momento con precauciones de seguridad. Se alienta el romance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): obtendrá una percepción de lo que quieren los demás. Haga lo que pueda para adaptarse, pero asegúrese de obtener lo que quiere a cambio. Comparta sus sentimientos y descubra dónde está parado. Es probable que se produzca un cambio positivo si maneja los asuntos de manera pacífica. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.