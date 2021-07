Horóscopo de hoy: día domingo 11 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rachel Brosnahan, 31; Porscha Coleman, 36; Justin Chambers, 51; Richie Sambora, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome su tiempo para evaluar las situaciones de manera abierta y honesta. Saber lo que quiere lo ayudará a prepararse para lo que está por venir. La preparación se convertirá en una oportunidad si maneja los asuntos usted mismo. Reelabore sus habilidades, conocimientos y talento para que coincidan con la meta que establezca. Explorar nuevas posibilidades servirá para aprovechar lo que tiene para ofrecer y complementará las tendencias de este año. Sus números son 4, 19, 22, 25, 34, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, divertido e impredecible. Es intuitivo y oportunista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe en una actividad física y planee hacer algo con alguien a quien ama. Expresar sus pensamientos e intenciones alentará un paso progresivo hacia sus metas a largo plazo. Ponga en marcha un plan secreto. Se favorece el romance. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea respetuoso con los demás. No se haga cargo ni critique a alguien que está haciendo lo mejor que puede. Concéntrese en ocuparse de sus responsabilidades y en alentar a los demás en el camino. Cuide su bienestar físico y emocional. Implemente la moderación. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome en cuenta lo que está haciendo un amigo, un familiar o un amor. Los elogios lo ayudarán a ganar favores y alentarán a otros a ser y hacer lo mejor que puedan. Una reunión familiar compensará el tiempo perdido durante la pandemia. Colabore y ayude. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): alguien sacará de contexto un acto demostrativo. Baje el tono antes de que alguien le llame la atención. Concéntrese en lo que puede lograr y haga el trabajo necesario antes de alardear. Una presentación excelente hablará por usted. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje de preocuparse por lo que hacen los otros; enfóquese en lo que es importante para usted. Una idea que se le ocurra le ahorrará dinero y hará que parezca un genio. Un enfoque apasionado a la vida, el amor y la felicidad conducirá al éxito. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea muy discreto acerca de cualquier cambio que quiera hacer hasta que tenga todo en su lugar. Una demostración de que sabe lo que está haciendo ayudará a que otros se unan a sus planes. Una oportunidad inusual lo tomará por sorpresa. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga un poco de fuerza en lo que sea que esté tratando de lograr. La aptitud física y el objetivo de estar en plena forma lo harán sentir bien con usted y traerá elogios de los demás. El amor y el romance están en aumento. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): trate a los demás con cuidado. Sus acciones pueden perturbar tanto como sus palabras si no es sensible a cómo se sienten los demás o lo que quieren. Para evitar oposición, manténgase alejado de amigos y familiares que no compartan sus creencias. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): hágase cargo y termine lo que empieza. Si permite que intervengan otros, terminará cuestionando lo que está tratando de lograr. La disciplina y el trabajo duro mejorarán la forma en que vive y su modo de avanzar. Se favorece el romance. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): planee sus acciones estratégicamente y no permita que nadie lo retenga. Confíe en su percepción y en la experiencia que tiene para que lo ayuden a hacer lo mejor para usted. Un cambio en casa pondrá fin a un problema emocional. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dé a los demás la libertad de hacer lo que quieran. Continúe con sus asuntos. Las mejoras personales le darán mucho más satisfacción que tratar de cambiar a alguien. Depende de usted asumir la responsabilidad por su felicidad y bienestar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé un paso atrás y piense bien en su futuro. Considere los cambios que quiere hacer para mejorar su estatus o el lugar donde vive. Una idea creativa lo ayudará a elaborar un plan apropiado. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.