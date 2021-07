Horóscopo de hoy: día domingo 18 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Russell, 27; Kristen Bell, 41; Vin Diesel, 54; Wendy Williams, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: abrace al mundo con los brazos abiertos. Las oportunidades están al alcance; todo lo que tiene que hacer es ser receptivo, usar su imaginación y tomar el asunto en sus manos. Salga y haga contactos. Participe, posiciónese para el éxito, y sobresaldrá. Confíe en su intuición y en su capacidad para diferenciar lo que tiene para ofrecer de lo de los demás. Sus números son 3, 11, 14, 25, 32, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sabio, inspirador y a la moda. Es extraordinario y cambiante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dedique más tiempo y esfuerzo a la superación personal. Un nuevo aspecto, actualizar su imagen o tomar su tiempo para alimentar una relación significativa hará su vida mejor. No se concentre en cambios domésticos caros que lo endeudarán o causarán una ruptura. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no confronte a alguien por algo que no es importante para usted. Entrar en una disputa no lo hará sentir mejor ni resolverá esos temas. Llevarse bien con amigos y familiares alentará el apoyo y la ayuda en lugar de la discordia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cambie las cosas en casa para que se adecúen a sus necesidades. Tener una configuración adecuada para aceptar las tareas que quiere hacer, marcará la diferencia en el resultado. No permita que nadie le arruine la fiesta ni lo desvíe de su juego. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comparta sus pensamientos y sentimientos con alguien a quien ama y solucionará cualquier diferencia que tengan. Las sugerencias que haga alentarán a otros a colaborar y ayudar. Un cambio que produzca tendrá un impacto positivo en su estilo de vida. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se doble bajo presión. Elige la dirección en la que quiere ir. No se sienta defraudado si alguien decide tomar un camino diferente. Enfóquese en lo que es importante para usted y, cuando sea apropiado, comparta sus hallazgos con alguien a quien ama. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche a la razón y a aquellos con experiencia, pero cuando llegue el momento de decidir, haga lo que es correcto para usted. Un cambio inesperado lo empujará en una dirección que lo alentará a asociarse con alguien que tiene algo singular que ofrecer. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): desafíese. Los proyectos de superación personal lo alentarán a dedicar más tiempo a descubrir cómo ser lo mejor que puede ser. Dedique menos tiempo a intentar cambiar a otra persona. La disciplina lo ayudará a sobresalir y es la clave de su éxito. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): apunte alto para hacer que las cosas sucedan. Piense de modo no convencional y hallará una forma singular de mejorar el entorno de su hogar. El cielo es el límite si toma el control y hace las cosas. Deje de soñar y empiece a hacer. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): involúcrese en algo que lo intriga. Esté preparado para usar su capacidad física para alcanzar su meta. Acepte un desafío y juegue para ganar. La forma en que aborde el crecimiento personal y la aptitud física impresionará a alguien a quien ama y respeta. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga lo que tenga más sentido para usted. Tome el mando e inicie el cambio. Estará feliz con los resultados que obtenga y superará a cualquiera que intente retrasarlo o interponerse en su camino. Apunte a las estrellas. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga la vida simple. No haga un escándalo ni permita que nadie lo empuje. Un problema con un amigo o familiar lo dejará en una posición incómoda. Sepa cuándo decir que no o alejarse para evitar una escena. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): se sentirá atraído por todo lo nuevo y emocionante. Adopte un enfoque singular a la vida y descubrirá algo que lo alentará a explorar el camino menos transitado. Nuevas posibilidades llevarán a la prosperidad, la paz y la felicidad. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.