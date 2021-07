Horóscopo de hoy: día martes 20 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Julianne Hough, 33; Judy Greer, 46; Josh Holloway, 52; Carlos Santana, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea usted mismo, tome decisiones basadas en lo que quiere y no permita que nadie lo empuje. Hable personalmente y haga ajustes que aumenten su comodidad y conveniencia. Es su turno de brillar, así que diga las cosas como son. Haga lo suyo. Amplíe sus intereses y reúna la información que aliente un estilo de vida saludable y feliz. Sus números son 6, 14, 23, 27, 30, 33, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, distinto y atractivo. Es oportunista y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): Medite más los asuntos de dinero, salud y contratos. Mantenga la paz en casa y canalice su energía en algo físico que le quite la mente de sus preocupaciones y le despeje la cabeza. La ayuda, no el obstáculo, alentará una solución viable. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): demasiado de cualquier cosa funcionará en su contra. Limite su consumo, gastos y las promesas que haga. El cambio comienza con usted; enfóquese en ser lo mejor que puede en lugar de tratar de cambiar a todos a su alrededor. Haga de la salud una prioridad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ocúpese de los trámites burocráticos para evitar retrasos. Escuche lo que dicen los demás e intervenga si alguien da información falsa. Cuide los detalles y no deje nada al azar. Las mejoras en el hogar lo alentarán a jugar tan duro como trabaja. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): practique lo que predica. Tome la iniciativa de vivir la vida a su modo. Utilice sus habilidades y conocimientos para que lo ayuden a lograr paz mental y un estilo de vida que le dé alegría. Rodéese de personas que compartan sus metas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga lo que sea necesario para mejorar mental, física y emocionalmente. La disciplina y el trabajo duro lo alentarán a establecer altos estándares y metas. Esfuércese por alcanzar sus metas. Un compromiso con alguien especial los acercará más. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): resuelva los problemas antes de que se intensifiquen. Un enfoque práctico cuando trate con una persona exagerada lo ayudará a evitar convertirse en parte del melodrama de alguien. Concéntrese en ser productivo, y se desarrollará una oportunidad inesperada. El crecimiento personal es lo que más le conviene. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no pierda el tiempo discutiendo acerca de algo que no puede cambiar. Use su tiempo y energía para lograr sus metas. No es probable que prevea un cambio en casa, pero el resultado será una bendición. Se alienta la superación personal. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque un modo inusual de aprender o educar a otros. Un cambio en la forma en que trate a sus compañeros, amigos o familiares dará como resultado una transición optimista que lo ayudará a producir un cambio positivo. Se presentan los viajes y el crecimiento espiritual. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga a prueba sus habilidades. Use su fuerza y agilidad para alcanzar metas o desafíos físicos, y no le dé a nadie la oportunidad de meterse con usted. Una inversión que le interesa tendrá problemas subyacentes. No corra riesgos innecesarios. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la oportunidad llama a la puerta, y hay una ganancia potencial a su alcance. Una asociación con alguien que comparte sus sentimientos se convertirá en algo emocionante. Sus habilidades para negociar lo ayudarán a salirse con la suya. Hable personalmente y todo caerá e su lugar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no siga los pasos de alguien. Elija un camino que lo aliente a usar sus atributos para avanzar. Puede ser leal sin ser sumiso. Aliente a los demás a hacer lo que les plazca, y enfóquese en la felicidad personal y la paz mental. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga sus emociones en un segundo plano y siga un camino que lo lleve un paso más cerca a su sueño. Una oportunidad creativa lo alentará a seguir su corazón e invertir más tiempo en buscar algo que lo haga feliz. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.