Horóscopo de hoy: día lunes 25 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ciara, 36; Katy Perry, 37; Josh Henderson, 40; Persia White, 49.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga cambios que lo preparen para un futuro mejor. Ocúpese de los asuntos económicos reduciendo sus gastos generales y dejando de lado las cosas que ya no necesita. Use su espacio con prudencia y alentará la productividad y un camino despejado hacia el futuro. No permita que la credulidad o la vulnerabilidad sean su ruina. Evalúe la situación, tome el control y haga lo que sea mejor para usted. Sus números son 9, 16, 20, 27, 29, 34, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, enérgico y persuasivo. Es cambiante y empático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): enfóquese en lo que necesita para obtener lo que quiere. Prepárese para negociar con delicadeza y demuestre que está calificado para enfrentar lo que se le presente. No sea tímido; hable y haga que las cosas sucedan. Se favorece la superación personal. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la incertidumbre y la indecisión son sus enemigos. Verifique todos los ángulos y considere los pros y los contras. Aproveche una oportunidad. Un pequeño paso es mejor que ningún paso en absoluto. Sienta su camino hacia la victoria. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a los detalles. Ponga altas expectativas, y haga lo que sea necesario para terminar lo que empieza. Una oportunidad de avanzar está al alcance y depende de lo que planea dominar. Agregue habilidades a sus calificaciones y luego avance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe en algo que ofrezca un desafío. Un esfuerzo creativo tendrá un precio; antes de comenzar, considere lo que puede pagar, y hallará un modo de ceñirse a un presupuesto y aún así lograr lo que se propuso hacer. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): apele a personas con las que pueda contar para obtener ayuda y sugerencias valiosas. Las conversaciones que tenga lo ayudarán a tomar medidas y poner a andar las cosas. Las oportunidades y recompensas están a su alcance si establece su rumbo y se pone en acción. El romance está en aumento. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea un buen perro guardián. Manténgase al tanto de los hechos y verifique la información cuando alguien trate de llevarlo por mal camino. Ponga su esfuerzo en lo que tenga más sentido y le resultará más fácil hacer las cosas a tiempo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome el ritmo, reúna información y establezca un camino que lo aliente a expandir su mente. Busque modos eficientes de administrar su vida y su hogar. Trace un plan que incluya a sus seres queridos y alcanzará su objetivo rápidamente. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no ignore un problema que encuentre con un amigo, pariente o compañero. Aborde los asuntos rápidamente, y siga con sus asuntos. Haga cambios en el hogar que sean asequibles y lo ayuden a mantener un ingreso estable. Utilice sus habilidades, conocimientos y experiencia de modo consciente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche a su corazón, pero no ignore los hechos. Sea proactivo; cuestione a cualquiera que intente meterse con usted. Reconozca lo que quiere, y desarrollará un plan que lo ayudará a expandir sus intereses. Se favorece la mejora personal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese la libertad de investigar situaciones o sugerencias que no le parezcan correctas o que carezcan de sustancia. El mejor camino para avanzar es confiar en sus habilidades y usarlas para su beneficio. No permita que otros se hagan cargo de sus responsabilidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): descanse, y ajuste su presupuesto para adaptarlo a su estilo de vida. Reorganizar como distribuye sus fondos lo alentará a establecer sus prioridades y disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer. Se favorecen el amor, el romance y la ganancia personal. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea honesto consigo mismo y con los demás. Tener un plan realista lo ayudará a producir cambios positivos en el modo en que vive y cómo hará las cosas en el futuro. Apele a quienes le ofrezcan aliento y ayuda práctica. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.