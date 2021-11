Horóscopo de hoy: día martes 09 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cory Hardrict, 42; Eric Dane, 49; Susan Tedeschi, 51; Lou Ferrigno, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: establezca lo que quiere lograr. Un enfoque organizado hacia su vida, el amor y los asuntos económicos aliviará el estrés y las preocupaciones. Mantener el equilibrio será su boleto a la libertad y el éxito que quiere alcanzar. Busque pasatiempos singulares que lo estimulen mental y físicamente y promuevan la satisfacción y la confianza. Una mente apasionada e inquisitiva producirá un cambio positivo. Sus números son 3, 17, 20, 23, 31, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es implacable, original y poderoso. Es sensible y cariñoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga lo que sea necesario, luego siga con su vida. Terminar lo que empieza será un alivio y quitará una carga que lo ha estado agobiando. Altere su estilo de vida para alentar un futuro saludable y feliz. Se recomiendan una alimentación sana y mantener una rutina de ejercicio. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga lo que sabe hacer y hace bien. Promueva lo que tiene para ofrecer, no lo que no tiene. Sea el primero en hacer una jugada, cambiar su dirección o incorporar algo nuevo y emocionante a la mezcla y avanzará. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mire lo bueno, lo malo y cómo hallar un punto medio cuando se trate de compañeros, parientes y cualquier persona en una posición de autoridad. Saber con quién está tratando será su boleto para decir y hacer lo que los demás esperan de usted. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe y tendrá más control. Involúcrese en algo que le interese o que lo ayude a avanzar. Aumente sus calificaciones y elimine las restricciones debidas a no mantenerse al día con la tecnología o lo último en su línea de trabajo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que el cambio le cause estrés. Analice la situación, obtenga la opinión de un experto y adopte un enfoque minimalista a la forma en que avanza. Apunte a estabilizar y asegurar su posición, vida y relaciones, no a exacerbar los problemas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tiene todo en su lugar; no deje para mañana ni demore el progreso por buscar la perfección. Cuánto logre será tan importante como los detalles que aplique. El equilibrio entre cantidad y calidad será su paso hacia el éxito y la realización. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantener la paz es esencial si quiere terminar lo que comienza. Un paso constante hacia adelante con una actitud optimista ayudará a superar cualquier obstáculo que encuentre. Confíe en sus instintos y haga lo que más le conviene. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): está bien reflexionar acerca de las opciones, pero debe darse cuenta de que ponerse en acción es el camino hacia la paz mental. Investigue, ponga en marcha sus planes, y causará una impresión duradera en aquellos que esperan verlo hacer una jugada. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confíe en sus instintos, no en lo que alguien le haga creer. Enfóquese en lo que es importante para usted y en dónde puede ganar más terreno económicamente. Sea directo, no deje lugar a errores y mantenga sus costos dentro de lo razonable. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aproveche el momento y ocúpese de los negocios. Obtenga experiencia y conocimiento a través de la observación y de charlas con expertos. Desarrolle su estilo implementando lo mejor de lo que reúna de aquellos a los que encuentra. Esfuércese por la excelencia en todo lo que hace. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): a través de la adversidad surge la fuerza de la visión y un sentido enriquecido de lo que es capaz de lograr. Póngase en pie, haga lo que debe hacer y descubrirá lo que funciona mejor para usted. Mantenga sus planes en secreto hasta que arregle las fallas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga cuidado con la forma en que maneja los asuntos de dinero y las empresas conjuntas. Haga que escuchen su voz y manténgase al tanto. No deje el dinero y las decisiones esenciales en manos de otros. Implemente los cambios que aseguren su éxito. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.