Horóscopo de hoy: día sábado 13 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gerard Butler, 52; Jimmy Kimmel, 54; Whoopi Goldberg, 66; Chris Noth, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga soñando, haga que cada día cuente, encuentre un propósito en lo que le da alegría y muévase al ritmo de su propio tambor. El cambio comienza con usted y la paciencia y la tolerancia le darán el equilibrio necesario para lograr su objetivo. Sea apasionado por la vida, lo que aporta y lo armonioso que es con su medio ambiente y con quienes comparten su espacio. Sus números son 7, 12, 21, 24, 33, 44, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, bondadoso y apasionado. Es dedicado y leal.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sepa a qué se enfrenta; reconsidere el mejor modo de avanzar. El tiempo está de su lado y la observación es lo que más le conviene. Protéjase de los peligros para la salud y sea disciplinado cuando se trate de otorgar permisos y de juzgar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que el cambio le cause preocupación e incertidumbre. Siga la corriente y hallará el modo de beneficiarse de cualquier situación que encuentre. Confíe en sus instintos y use su encanto para llegar a los que se resisten a tomar una decisión. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): es probable el desborde emocional si cree todo lo que oye. No salga de su zona de confort para impresionar a alguien. Enfóquese en lo que es importante para usted, aclare los hechos y ponga en marcha los planes que alienten el crecimiento personal. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): planee divertirse. Organice actividades con alguien con quien le gusta salir. Quédese con las personas que lo hagan pensar y despierten su imaginación. Comparta sus aspiraciones y los comentarios que reciba lo alentarán a actuar. Se favorece el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): vaya más lento, reconsidere su estrategia y evite meterse en disputas. Busque oportunidades que alienten mejores relaciones. La consistencia lo ayudará a mantener su status quo con la menor cantidad de problemas. Cumpla sus promesas y evitará una discusión. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): enfóquese en el cambio positivo y en pasar tiempo con gente que comparte sus gustos y disgustos y organice algo especial para usted y alguien querido. Adopte un enfoque singular a las relaciones y eso le abrirá paso hacia un futuro emocionante. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprenda de la experiencia y vencerá cualquier obstáculo que enfrente. Ponga la mira en lo que es importante para usted y llévese bien con los demás. Soporte las charlas profundas, lugares concurridos y situaciones controvertidas con una actitud positiva. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hallará alegría en lo que cree. Mire en su interior y descubrirá lo que más lo satisface. Deje de postergar; tome una dirección que haga diferencia. El cambio comienza con usted. La ganancia personal, el amor y la felicidad están al alcance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dará un paso hacia adelante y tres hacia atrás si permite que otros interfieran. Tome el control, supervise el presupuesto y desarrolle un plan que no contradiga la meta que quiere lograr. Una jugada audaz debe ser efectiva, no colosal. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): visualice lo que quiere, luego hágalo realidad. Depende de usted desarrollar un plan que sirva a sus necesidades y llevarlo a cabo. Un sueño es solo un sueño hasta que lo convierta en realidad. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): conoce el ejercicio. Viva dentro de sus posibilidades, ofrezca sólo lo que sea posible y no ceda cuando algo vaya en contra de sus creencias, aspiraciones o capacidades. Escuche atentamente y siga con sus asuntos. Ganará más si hace lo que sabe hacer. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): el mundo de ensueño le puede causar problemas. Antes de poner tiempo y dinero en algo, vea las estadísticas y asegúrese de que sea factible. Los mejores resultados ocurren cuando controla cada detalle y está dispuesto a llevar las cosas hasta el final. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.