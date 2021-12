Horóscopo de hoy: día martes 14 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Vanessa Hudgens, 33; Sophie Monk, 42; Beth Orton, 51; Dee Wallace, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año una actitud liberada lo ayudará a prepararse para cambios inesperados. Esté a la altura de todas las ocasiones y demuestre su capacidad de adaptación. Use sus recursos para superar cualquier obstáculo y convertirlo en una oportunidad. Apóyese en su intuición, no en lo que alguien le diga. Piense, y hágalo solo. La honestidad es el camino más rápido hacia la paz mental. Sus números son 9, 17, 22, 24, 37, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, impredecible y curioso. Es apasionado y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no ceda ni se rinda. La ira lo hará quedar mal. Ponga su energía en algo que valga la pena. Enfóquese en lo que quiere hacer y en cómo puede convertirlo en una meta lucrativa. Ir de a poco lo ayudará a llegar a su destino. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la inconsistencia asomará su fea cabeza si es crédulo o le falta iniciativa. Piense bien las cosas, haga un presupuesto sabiamente y no permita que los extraños interfieran con sus planes. El camino al éxito requiere paciencia, percepción y confianza en su capacidad para triunfar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado con lo que dice y hace. Alguien en una posición de poder puede estropear sus planes. Elija sus palabras con cuidado, y ejecute sus planes con precisión. Un lanzamiento perfecto tendrá peso y llevará al éxito. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): llame a los que sabe y en quienes confía que hagan lo que les pida. Ponga una meta y transmita su mensaje con precisión. Tiene todo para ganar mental, física y económicamente si es directo y toma el control. Se favorece el romance. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las emociones se interpondrán entre usted y lo que quiere. Si reacciona de más, acepta demasiado o permite que alguien le robe su mérito, retrocederá hasta la línea de salida. Deje de lado sus sentimientos y sea práctico. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): depende de usted hacer que las cosas sucedan. No espere a que alguien haga la primera jugada. El tiempo perdido llevará a la decepción, el arrepentimiento y la ira. No hay nada que no pueda lograr si se concentra en lo que es importante para usted. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a los asuntos personales en lugar de involucrarse en lo que le está sucediendo a los demás. Un ritmo constante le dará las ventajas que quiere y la oportunidad de conocer gente que sigue un camino similar. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): puede tomar el control de cualquier situación que encuentre si habla desde el corazón. Un enfoque enérgico lo ayudará a construir una vida mejor. Deje atrás el pasado y avance con el impulso para terminar lo que comienza. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga separadas su vida personal y profesional. El comportamiento permisivo lo hará quedar mal. No comparta demasiada información con sus compañeros, familiares o amor. Una respuesta emocional lo dejará en una posición vulnerable. No limite lo que puede lograr. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): abrace el cambio y hágalo funcionar para usted. Invierta tiempo y esfuerzo en cómo vive y en mejorar su situación doméstica. Una charla abierta llevará a un cambio positivo. La honestidad es la mejor política y el romance mejorará su vida. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea observador, pero no interfiera. Imponer sus creencias o pensamientos a los demás será contraproducente. La diplomacia le permitirá mantener su status quo sin que lo culpen por lo que ocurre. Haga lo que pueda sin dar un ultimátum. Ponga su energía en las ganancias profesionales. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se enoje; muévase. Tome la iniciativa y haga que las cosas sucedan. Un cambio en cómo aborda su medio de vida marcará una diferencia en la forma en que lo traten los demás. Sea inteligente, use sus habilidades, y sobresaldrá. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.