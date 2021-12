Horóscopo de hoy: día viernes 31 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Joey McIntyre, 49; Val Kilmer, 62; Bebe Neuwirth, 63; Anthony Hopkins, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dé los pasos necesarios para producir un cambio positivo. Depende de usted hacer que las cosas sucedan, así que deje de esperar a que alguien haga los preparativos por usted. Use su ingenio para hallar una forma singular de utilizar sus habilidades para avanzar. Controle sus emociones, adhiérase a la verdad y gaste sólo lo necesario para alcanzar su meta. Sus números son 8, 13, 23, 27, 31, 35, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, singular y flexible. Es colorido y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): renueve su curriculum o reconsidere el mejor modo de usar sus habilidades. Planee involucrarse en grupos u organizaciones que le interesen, y descubrirá una manera de utilizar sus talentos, conocimientos y habilidades de una manera informativa y servicial. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): investigue las posibilidades que tienen el potencial de llevarlo en una dirección que eleve su entusiasmo. Haga los preparativos, y descubrirá un modo de convertir algo que disfruta hacer en un pasatiempo lucrativo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): maneje las sociedades con cautela. No deje nada al azar, y no le dé a otros acceso a sus asuntos personales o económicos. Empiece el nuevo año con un plan, pero no lo comparta hasta que esté listo para convertir su sueño en realidad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): hable de los cambios en el estilo de vida, y prepare un plan que lo aliente a pasar tiempo con sus seres queridos. Descubrirá que tiene más apoyo del que advierte. Los aportes creativos le darán una idea de cómo administrar su dinero y disfrutar de la vida. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite ser permisivo. Empiece bien el año. Le resultará atractivo pasar tiempo con alguien singular, haciendo planes para el próximo año y recordando los días pasados. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): implemente un plan. Salga con amigos que le ofrezcan una perspectiva diferente de la vida. No permta que nadie cause un disturbio emocional. Acepte el paso de un año a otro con optimismo y coraje para hacer lo que es mejor para usted. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no puede complacer a todos. Enfóquese en diseñar un plan que lo ayude a alcanzar su meta. No es el momento de ser perezoso o permitir que otros tomen decisiones por usted. Sea responsable. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cierre una puerta y abra otra. Es hora de dejar atrás el pasado y caminar hacia la luz del sol. La vida es lo que hace de ella, y hacerse cargo y seguir a su corazón lo llevará a nuevos comienzos. Abrace sus sueños. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): se sentirá molesto si se permite pasar tiempo con personas que no ven las cosas a su modo. Las restricciones lo ayudarán a evitar cometer un error que lamentaría. No haga promesas que no pueda cumplir. Controle su apetito por el lujo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comience a apoyarse a usted en lugar de a otra persona, y se le ocurrirá el mejor modo de avanzar. Pase tiempo con alguien que pueda ayudarlo a reconocer lo que tiene para ofrecer. Explore las posibilidades, y cree una estrategia sobre la mejor manera de avanzar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): decídase. No permita que lo que hagan los demás le impida llevar a cabo sus planes. Apasiónese por la vida y las cosas que le encanta hacer. Establezca metas factibles, y se sentirá bien al dirigirse hacia el próximo año. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga su vida simple. No exagere ni deje que el ser permisivo se apodere de usted. Mantenga su ritmo, y cierre este año con un broche de oro. Rodéese de personas que compartan sus pensamientos, metas y creencias, y progresarán juntos. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.