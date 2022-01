Horóscopo de hoy: día viernes 07 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Leslie Grace, 27; Robert Sheehan, 34; Nicolas Cage, 58; Katie Couric, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no tome nada por sentado y avance con optimismo. No pierda un tiempo valioso en cosas que no importan. Una actitud positiva junto con el deseo de hacer modificaciones en el hogar, consistentes con sus planes a largo plazo, lo ayudarán a mantener una mejor calidad de vida. Arregle los cabos sueltos que se interponen entre usted y lo que quiere lograr. Sus números son 9, 17, 21, 29, 32, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es singular, creativo y atractivo. Es instintivo y receptivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): enfrentará la oposición de alguien competitivo. No permita que nadie perturbe su plan. Esté atento a lo que quiere lograr y ponga su inteligencia y energía para alcanzar su meta. Aléjese de situaciones y personas de alto riesgo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que se instale la terquedad cuando debería explorar las posibilidades. Aprenda todo lo que pueda acerca los pormenores de algo que puede ayudarlo a perfeccionar una habilidad que quiere utilizar para su ventaja. El cambio comienza con usted. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): avance poco a poco y continúe abriéndose paso hasta el frente de la fila. Use su inteligencia y un poco de fuerza bruta hasta que esté satisfecho con los resultados que logre. Hable personalmente y evite ser mal interpretado. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): incorpore su imaginación a todo lo que haga, se destacará y marcará la diferencia. No espere que todos estén de su lado; prevalecerán los celos, y depende de usted mantenerte concentrado en darlo todo y hacer lo mejor que puede. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda mediante la observación. Si avanza sin pensar en las consecuencias, terminará teniendo que hacer las cosas dos veces. No deje que el cambio lo tome con la guardia baja. Analice lo que está sucediendo y haga los ajustes necesarios para compensar cualquier posibilidad de falla. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): puede divertirse y causar buena impresión sin gastar de más. Si es innovador, desarrollará un plan rentable que le abrirá puertas y le ofrecerá percepción sobre nuevas y emocionantes posibilidades. No deje que la negatividad se interponga en su camino. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un enfoque disciplinado a lo que los demás esperan de usted lo ayudará a terminar lo que comienza. Cuide mejor su salud y su hogar, y eso le evitará pérdidas y arrepentimientos. Tome el camino que le de tranquilidad, en lugar de seguir a otra persona. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que nadie lo retenga. Considere qué es lo mejor para usted y llévelo a cabo. Está bien ser diferente y seguir su instinto. Rodéese de personas de ideas afines y haga lo que lo hace feliz. Se favorece el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): repase cada detalle. Compartir sus pensamientos y sentimientos demasiado pronto será contraproducente. Pase más tiempo observando y menos compartiendo. Dedique su tiempo y esfuerzo a descubrir el mejor modo de utilizar sus habilidades para avanzar o marcar la diferencia. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siga sus intereses. Incorpore a su rutina diaria algo que le guste hacer. El trabajo que se disfruta puede hacer su vida menos estresante. Analice lo que debe hacer para compensar la negatividad y las malas decisiones. Deje ir el pasado. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la ira se interpondrá entre usted y lo que quiere lograr. No permita que lo que otros digan o hagan lo saque de quicio. Enfóquese en lo que puede hacer para avanzar. Se alientan la disciplina y la determinación. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): convierta sus sueños en realidad. No permita que lo que hacen los demás le cause ira. En cambio, ponga su energía donde cuenta y concéntrese en lo que sea necesario para lograr la felicidad. Si puede imaginarlo, puede incorporarlo a su vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.