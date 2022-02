Horóscopo de hoy: día domingo 13 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mena Suvari, 43; Kelly Hu, 54; Peter Gabriel, 72; Stockard Channing, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: guarde sus ideas para usted hasta que esté listo para lanzarlas. Este año, la preparación será clave si quiere convertir sus locas ideas en algo espectacular. No le dé a nadie la oportunidad de interferir o meterse con sus planes. Sea fiel a usted y avance con disciplina y optimismo. Construya el escenario y entre al centro de atención. Sus números son 8, 14, 22, 24, 31, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, proactivo y hábil. Es táctico y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ocúpese de sus responsabilidades, y relájese. Niéguese a actuar por suposiciones y no deje que sus emociones se salgan de control. Mantenga la paz y concédase la oportunidad de poner las cosas en perspectiva. El tiempo está de su lado. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): abrace lo que sea que se le presente. Aprenda de las experiencias, de la gente que conozca, y utilice lo que descubra para salir adelante. No permita que la falta de confianza se interponga entre usted y lo que quiere. Renueve su imagen y florezca. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga su vida y sus relaciones simples. Un cambio inesperado manejado diplomáticamente dará resultados positivos. No se queje cuando una conversación inteligente favorecerá obtener la ayuda que quiere. Los gastos compartidos reducirán sus gastos generales y liberarán efectivo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo que sea necesario para obtener lo que quiere. Acepte más si eso lo ayuda a ganar impulso y favores. Ponga más énfasis en las relaciones significativas para asegurarse de nutrir y proteger lo que ha trabajado tan duro para lograr. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siéntese y observe lo que sucede a su alrededor. Permita que otros se metan, se sumerjan y tomen decisiones y cambios mientras usted se relaja y descifra qué funciona mejor para usted. Aprenda de las experiencias de otros, y evitará errores y pérdidas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): un cambio de planes lo favorecerá. Reúnase con amigos o asista a una función que ofrezca información valiosa que pueda ayudarlo a usar sus talentos de modos nuevos y emocionantes. Haga del romance parte de su plan y no se sentirá decepcionado. ****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): no comience algo que no puede terminar. Involucrarse en una disputa que puede afectar su vida personal no valdrá la pena. Si quiere hacer un cambio, reduzca sus gastos generales o invierta en algo que sea de bajo riesgo y lo ayude a ahorrar. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea creativo y se le ocurrirá un plan que ofrecerá habilidades, conocimientos y conexiones que ayudarán a mejorar su vida. Los viajes físicos o virtuales ayudarán a aclarar un problema pendiente y liberar efectivo. Una sociedad parece tentadora. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique su tiempo y esfuerzo a algo significativo. Ubique un amigo o familiar que puede ofrecer consejos expertos o percepción acerca de algo que quiere hacer. No confíe en una oferta que haga alguien y que suene demasiado buena para ser verdad. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): establezca expectativas altas. Implemente cambios que ofrezcan menos estrés y buenas relaciones con sus seres queridos y cercanos. Una transformación física que haga aumentará su ego y confianza y dará como resultado la atención adicional de alguien especial. Se alienta el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea dueño de todo lo que hace, y no permita que nadie le robe el mérito. Es fácil seguir a alguien, pero no es la forma de avanzar. Apóyese en su ingenio y actúe por su cuenta. Confíe en su habilidad y disfrute de las recompensas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): suba al podio, y atraerá a una multitud. Trabaje en red, socialice y comparta su visión con los líderes. Expanda sus conceptos y encante a aquellos que tienen algo que ofrecer a cambio. Disfrute de la aventura, el romance y las relaciones. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.