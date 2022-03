Horóscopo de hoy: día miércoles 02 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bryce Dallas Howard, 41; Method Man, 51; Daniel Craig, 54; Jon Bon Jovi, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: está bien soñar en grande. Haga buen uso de su energía. Esté abierto a sugerencias y dispuesto a incorporar expertos a su equipo, cuando sea necesario. Planifique su rumbo y persiga sus metas. El único arrepentimiento que tendrá será no llevar a cabo sus planes. Los pensamientos seguidos de las acciones lo ayudarán a lograr algo de lo que estar orgulloso. Esfuércese por cumplir las promesas que se hace a usted mismo. Sus números son 8, 14, 21, 29, 34, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es convincente, innovador y singular. Es impredecible y cautivante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su poder de persuasión en su favor. La preparación, la precisión y el compromiso lo ayudarán a salirse con la suya. No corra un riesgo con su salud, posición o reputación. Tenga un plan infalible y un respaldo preparado para lo inesperado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede lograr lo que sea que se proponga. Cualquier cambio que quiera realizar o buscar ocurrirá si se pone acción. Acelere el paso y haga lo mejor que pueda. Un cambio le levantará el ánimo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea razonable, y espere lo mismo de los demás. No tenga miedo de hacer lo suyo y permita que los otros hagan lo que les plazca. Ser fiel a usted mismo puede no ser fácil, pero es necesario si quiere salir adelante. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga buen uso de lo que sabe. Despertará interés en lo que está haciendo. Establezca metas altas, proponga ideas y planes singulares, y comparta lo que tiene para ofrecer con las personas que tienen algo con lo que contribuir. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la vida simple, sus planes factibles, y lejos a aquellos a los que les gusta causar problemas. Al mantener la paz y ejecutar sus proyectos estratégicamente, superará cualquier fuerza externa que enfrente en el camino. Trate a los colegas con cuidado. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elegirá ideas innovadoras y gente que ofrece una perspectiva diferente de la vida. Muévase y logrará lo que se proponga. Los eventos de trabajo en red, que requieren acción física de su parte, ayudarán a conseguir apoyo. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): use su inteligencia si quiere hacer las cosas. Los problemas con alguien con quien trata lo dejarán en una posición incómoda si no pueden ponerse de acuerdo. Para lograr los mejores resultados, dé a los demás la misma libertad que quiere a cambio. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no tendrá que quedarse solo si hace su parte. Las palabras no importarán si no las lleva a cabo. Puede tomar un enfoque singular y lograr excelentes resultados. Haga que el cambio trabaje para usted. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cíñase a su plan, no importa lo que hagan los demás. Un ritmo constante y una estrategia bien pensada valdrán la pena. Confíe en sus instintos, no en lo que está vendiendo alguien. La disciplina y la comprensión lo llevarán a donde quiere ir. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga un par de pequeños ajustes al modo en que hace las cosas y tendrá todo lo que quiere. Sea aventurero y comparta sus pensamientos y sentimientos con alguien a quien ama, y puede esperar que se desenvuelvan planes emocionantes. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): espere, y trabaje en la presentación y promoción. Sabrá cuándo está listo para el lanzamiento, pero siga mejorando y actualizando lo que está tratando de lograr hasta ese momento. Demasiado y muy rápido será su ruina. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome con calma lo que dicen otros. Compruebe lo que es factible y lo que no lo es. Proceda con pasión y use el poder de la persuasión para generar los cambios que lo ayuden a aprovechar el momento y lograr lo que se proponga. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.