Horóscopo de hoy: día jueves 10 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Olivia Wilde, 38; Carrie Underwood, 39; Jon Hamm, 51; Sharon Stone, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: se requiere disciplina si planea completar su lista de tareas. Dedicación, lealtad y responsabilidad por sus logros, asegurarán que alcance su objetivo. Acepte la incertidumbre como una oportunidad para comenzar de nuevo o para reemplazar lo que ya no le funciona con algo nuevo y emocionante. Tome posesión de su vida y haga que las cosas sucedan. Sus números son 5, 12, 22, 28, 31, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es vigilante, curioso y atento. Es emocional y cariñoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): averigüe todo lo que pueda. Informarse bien será la puerta de entrada para tomar el control de cualquier situación que encuentre. No permita que la incertidumbre de alguien lo ponga en un dilema. Sea decidido y lleve a cabo sus planes con cuidado. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): establezca metas que lo ayuden a no desviarse de sus planes. Tome el camino del éxito, no importa lo qué hagan los demás. Cambie sólo lo que sea necesario, y apéguese a un presupuesto que pueda pagar. No corra un riesgo con su salud o bienestar físico. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga su vida simple y sus planes y promesas factibles. Tenga preparados un plan y un presupuesto, y esté dispuesto a hacer el trabajo usted mismo. Aléjese de la tentación, los esquemas ridículos y la gente agresiva. Sea bueno con usted mismo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sepa lo que quiere antes de entrar en una conversación con alguien que no comparte su opinión o quiere desalentarlo. Los hechos y la verdad son importantes, y al final del día, hacer lo correcto es lo que importa. Viva y aprenda. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aflorarán situaciones emocionales al lidiar con responsabilidades o finanzas compartidas. Tome la iniciativa de preparar un plan, y apéguese a la cantidad que piensa a gastar. Las mejoras personales son lo que más le conviene. Se favorece el romance. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): comparta sólo lo necesario. Si le da a alguien demasiada información personal, la usará en su contra. Sea un buen oyente, y cumpla sus promesas. Mantener una buena reputación evitará rumores. Diga la verdad y desde el corazón. **

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): cambie su entorno para adaptarlo a lo que quiere lograr. El trabajo duro dará las recompensas que desea. No afloje cuando es el momento de dar todo de usted. No permita que las situaciones emocionales, la tentación o la indulgencia se apoderen de usted. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga buen uso de sus ideas. Deje de soñar y empiece a hacer. Un cambio le dará una percepción sobre lo que debe hacer para alcanzar su meta. Tome la iniciativa, y no permita que nadie complique sus planes. Amplíe sus horizontes. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): enfrentará una batalla cuesta arriba si permite que alguien lo manipule emocionalmente. Concéntrese en lo que tiene sentido y le dé los mayores rendimientos. Su felicidad depende de usted, no de lo que quiere otro. Proteja sus derechos y persiga sus metas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reconsidere su estrategia, revise el pasado y use su experiencia para que lo guíe en la dirección correcta. No quede atrapado en un frenesí social que puede costarle económica o emocionalmente. Hacer un ajuste de estilo de vida le dará paz mental. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sabe lo que es mejor para usted, así que haga lo que tiene que hacer y no mire hacia atrás. Ponga alma y vida en su hogar y familia, y construya una vida que le dé alegría. Comparta algo especial con alguien a quien ama. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): controle sus emociones para evitar un choque con un amigo o familiar. Sea un buen oyente, y asuma la responsabilidad por sus acciones y las promesas que hace. Reduzca en lugar de ampliar, y establezca un presupuesto que no lo ponga en deuda. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.