Horóscopo de hoy: día sábado 12 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jaimie Alexander, 38; Aaron Eckhart, 54; Courtney B. Vance, 62; Liza Minnelli, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: expanda sus intereses, perfeccione sus habilidades y enfóquese en el crecimiento y la superación personales. Esfuércese por la perfección. Domine algo que lo ayude a sobresalir en áreas de su interés. Vea lo que es tendencia y establezca metas que lo alienten a ser un precursor. Es hora de abrir nuevos caminos y descubrir lo que puede hacer. Cambie lo que ya no le funciona. Sus números son 8, 13, 21, 23, 35, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amante de la diversión, sociable y atractivo. Es intuitivo y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde sus pensamientos y planes para usted hasta tener una estrategia infalible. No permita que las emociones se apoderen de usted, causando una situación que sofoque lo que quiere lograr. La preparación es la clave para la ganancia personal y un futuro brillante. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese en lo que puede lograr, no en lo imposible. Prepare una estrategia y expanda sus planes lentamente y con precisión. Preste atención a los detalles y costos. Cambie sólo lo que sea necesario y esté dentro de su presupuesto. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no pase por alto lo obvio. Investigue y aclare los hechos antes de actuar. El conocimiento y la educación son fundamentales al lidiar con gente que intenta aprovecharse de usted o que lo tienta con algo que no necesita o no debe hacer. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): abrace el cambio, sea el instigador y mejore su vida. Tome decisiones basadas en la experiencia y en la información verificada. Use sus atributos para avanzar, anunciar y presentar lo que tiene para ofrecer. Use su percepción para crear algo moderno y alegre. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reúna información que lo ayude a avanzar. No haga un cambio innecesario. Espere su momento y haga las cosas bien la primera vez. Evalúe las relaciones y determine quién es beneficioso y quién es un lastre. El romance está en aumento. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): colabore y haga su parte. Trabaje en red, participe en organizaciones que le interesen y trabaje junto a la gente que comparte sus inquietudes. Un cambio de estilo de vida será difícil, pero el resultado llevará a mejores relaciones y felicidad personal. ****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): manténgase atento en lo que es importante para usted. Ocúpese rápidamente de las responsabilidades y podrá pasar más tiempo con sus seres queridos. Un cambio personal le levantará el ánimo, pero no gaste demasiado en dispositivos. Se favorecen la disciplina y el buen estado físico. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea receptivo a lo que los demás tienen que decir y responda con consideración y la intención de ayudar. Lo que contribuya marcará la diferencia y lo pondrá en mejor posición cuando quiera algo a cambio. Sea responsable de sus acciones. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no crea todo lo que oye. Reunirse con amigos o familiares tendrá altibajos. Evite ser permisivo. Sea el que permanece en calma, en control y saludable. No deje nada librado al azar. Elija el amor sobre el caos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): recuerde a alguien a quien ama, y eso llevará a cambios positivos en el hogar y en la forma en que vive la vida. Cuidarse mejor a usted y a sus finanzas calmará su mente. Cree una estrategia que aliente el beneficio personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase fuera del juego, trabaje en algo que le importa y evite situaciones emocionalmente agotadoras. No corra un riesgo que pueda llevar a daños o problemas de salud. Respete las normas y reglamentos y evitará consecuencias. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): convierta sus ideas en realidad. Invite al cambio y la aventura a su vida, y explore las posibilidades que lo emocionan. Tome el control, expanda sus intereses y adáptese a cualquier situación con confianza y el deseo de dar un paso positivo al frente. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.