Horóscopo de hoy: día domingo 15 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jamie-Lynn Sigler, 41; David Krumholtz, 44; Russell Hornsby, 48; Chazz Palminteri, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: Tome las riendas y controle las situaciones que pueden afectar su vida profesional o personal. Protéjase contra interferencias y ser puesto en una posición comprometedora. Tenga un plan listo para contrarrestar a cualquiera que intente dictar o influir en su opinión. Sea ingenioso y apasionado por lo que quiere y necesita para estar saludable y feliz. Haga lo que sea mejor para usted. Sus números son 3, 14, 22, 24, 31, 35, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: Usted es caprichoso, encantador y compasivo. Es curioso y prolífico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): desconfíe de las personas que cambian constantemente de opinión. Tome decisiones que lo ayudarán a seguir adelante y a comunicarse con personas que puedan ayudarlo a estabilizar su vida y mejorar sus perspectivas. Protéjase de las personas que se aprovechan de usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): relájese, rejuvenezca y reevalúe; obtendrá tranquilidad. Mimarse o pasar tiempo con alguien a quien ama le ayudará a poner las cosas en perspectiva y le dará una idea de lo que más le importa. Siga a su corazón. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): refuerce lo que quiere lograr y recibirá información y ayuda. Comuníquese con alguien que tenga habilidades que pueda usar para ayudarlo a alcanzar su objetivo. No haga una contribución espontánea ni se registre para una suscripción en línea. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mezcle negocios con placer. Reúnase con personas que comparten sus preocupaciones, intereses y ambiciones. Llame a expertos para que lo ayuden a descubrir cualquier detalle que arroje luz sobre la forma más rápida y rentable de alcanzar su objetivo. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): los proyectos de superación personal lo alentarán a confiar y creer en sí mismo. No se preocupe por lo que hacen los demás; cuando se trata de lo que quiere, siga su intuición y haga lo que sea mejor para usted. El romance está en el aire. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Obtendrá información valiosa si asiste a un evento o se reúne con amigos o familiares con información que puede arrojar algo de luz sobre una situación o consideración que lo deja perplejo. Una asociación única parece tentadora y un cambio personal gratificante. ****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): la disciplina dará sus frutos cuando se le presente un desafío. No dude en hacer cambios de última hora si eso lo ayudará a posicionarse para el éxito. Un estímulo personal traerá cumplidos y alentará a alguien a compartir intenciones y sentimientos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no limite lo que puede hacer porque alguien sea hostil o intransigente. Planifique su día de acuerdo a lo que lo hace feliz y descubrirá que tiene aún más opciones de las que pensaba. Un esfuerzo creativo parece tentador. Acepte el cambio. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): arregle su entorno, pero haga el trabajo usted mismo. No se endeude ni deje que la extravagancia se haga cargo. Cumplir con un presupuesto aliviará el estrés y le dará una idea de un estilo de vida que se adapte a usted emocional, mental y físicamente. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): divida las responsabilidades adecuadamente y hará las cosas en un tiempo récord. Llame a aquellos con los que sabe que puede contar y recompénselos generosamente. Mezclar negocios con placer dará sus frutos y fomentará nuevas oportunidades. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense antes de aceptar una oferta que alguien le haga. Una ganga no vale la pena si no necesita lo que alguien le ofrece. Use su inteligencia y delicadeza para eliminar lo que no es necesario. Proteja sus derechos, su efectivo y posesiones. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise cada detalle y elabore un plan que se ajuste a su presupuesto y limitaciones de tiempo. La organización y la confianza en sus instintos para ayudarlo a tomar la decisión correcta, lo llevarán al éxito. Piense en grande, pero asigne dinero con sensatez. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.