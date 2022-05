Horóscopo de hoy: día jueves 19 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dario Franchitti, 49; Polly Walker, 56; Grace Jones, 74; Pete Townshend, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: Diríjase hacia un cambio de estilo de vida positivo. Deshágase del estrés y la negatividad y rodéese de personas que lo apoyen en lugar de abatirlo. La energía elevada, la disciplina y una mente abierta lo animarán a vivir el momento y a aprovechar las nuevas oportunidades. No limite lo que puede hacer; siga su corazón y haga lo mejor para usted. Sus números son 5, 13, 19, 22, 28, 34, 46

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reservado, privado y meticuloso. Es curioso y posesivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): No cuente con que los demás se ocupen de sus intereses. Averigüe cuál es la tendencia y actúe en consecuencia. Si sigue su corazón y persigue lo que lo apasiona, saldrá ganando. No dude en dedicar muchas horas a conseguir lo que quiere. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Mantenga sus planes en secreto hasta que tenga todo listo. Protéjase contra los riesgos para la salud, las grandes multitudes y las lesiones. No se haga cargo de demasiadas cosas, centrarse en lo importante le llevará a obtener mejores resultados. Encárguese inmediatamente de una situación emocional. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): Haga caso al sentido común. La compra de un producto que promete lo imposible no valdrá la pena. Tome la ruta natural y elija hacer ejercicio, comer adecuadamente y descansar lo suficiente. Se sentirá revitalizado y listo para conquistar el mundo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): Cuide más de usted mismo y de su reputación y posición. No deje nada al azar y no se haga cargo de algo que no puede terminar. Repase los detalles y ofrezca una evaluación precisa de la situación. No se involucre en nada que no pueda controlar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): Manténgase abierto a sugerencias informativas y charlas que despierten su imaginación. Un enfoque único para aprender o buscar algo nuevo dará lugar a una conexión emocionante. Monte un espectáculo si eso lo ayuda a conseguir apoyo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): Examine a fondo su mente y ajuste su estilo de vida para mantener la estabilidad emocional. Ocuparse de los asuntos que pueden influir sobre el resultado de algo que quiere asegurará que las cosas salgan de la manera que quiere y que su mente esté tranquila. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): No permita que un problema se salga de control. Mire todos los ángulos y adáptese a cualquier circunstancia que enfrente. El manejarse de manera diplomática con los demás le ayudará a alcanzar su objetivo sin causar trastornos. Comparta sus intenciones con alguien a quien quiere. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): Inicie un debate y conseguirá un cambio que merece la pena. Explicar lo que siente y lo que espera animará a los demás a ver las cosas a su manera. Una propuesta única le atraerá y provocará una asociación con alguien igualmente dotado. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): Maneje las situaciones delicadas con cuidado. Pase a un segundo plano y observe lo que hacen o dicen los demás. Ponga más énfasis en el beneficio personal, en un buen estado físico y en hacer que su entorno sea más propicio para relajarse y disfrutar de la vida. Se alienta el romance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): permita que se note su pasión. Dé lo mejor de usted y actúe de la mejor manera posible, pero sin arriesgar su salud ni su bienestar emocional. Manténgase ocupado y céntrese en lo que es importante para usted. Un cambio doméstico le aportará comodidad, pero no debería endeudarse. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): La inquietud puede empujarle en la dirección equivocada. Tómese un momento para replantear su estrategia y estudiar las consecuencias y el arrepentimiento que conllevan las malas decisiones. Antes de emprender algo nuevo pida consejo a un experto. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): No permita que nadie lo limite. Utilice la inteligencia para superar a cualquiera que se interponga entre usted y lo que quiere. Disfrute ayudando a los demás y llevando a cabo sus planes. Cumpla sus promesas y haga lo que más le convenga. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.