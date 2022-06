Horóscopo de hoy: día martes 21 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lana Del Rey, 37; el príncipe Guillermo, 40; Chris Pratt, 43; Juliette Lewis, 49.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje una impresión duradera, haga un gol, siéntase orgulloso de lo que logra y asuma una posición de liderazgo. Actuar con valentía y hacer movimientos audaces le ayudará a poner su vida en marcha y encaminarlo en la dirección deseada. Preste atención a los factores de riesgo y contrarreste lo que se le presente con precisión y confianza. Sus números son 7, 12, 19, 28, 31, 37, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, pionero y sensible. Usted es original y útil.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga su vida simple, las conversaciones honestas y las promesas factibles. Una alternativa original resultará útil cuando se enfrente a un desafío que requiera discreción, responsabilidad y honestidad. Haga que sus prioridades sean las ganancias financieras, los nuevos comienzos y el crecimiento personal. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): canalice su energía y termine lo que comenzó. Un cambio afectará la forma en que se ocupa de los asuntos. Piense en las posibilidades, pero no haga promesas poco realistas. Calcule el tiempo que llevará y el costo involucrado antes de comprometerse. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sonría y entre en escena. La preparación valdrá la pena y lo alentará a adoptar un enfoque audaz para obtener lo que quiere. Cíñase a la verdad y reconozca cuando alguien no está siendo honesto con usted. Tome el mando y controle la situación. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): disminuya la velocidad, respire hondo y planifique sus acciones con precisión y detalle. Preste atención a lo que es importante para usted y establezca cómo hacer las cosas con la menor dificultad. Elija sus batallas sabiamente. Se alienta la superación personal. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): emprenda una misión de descubrimiento y no se detenga hasta obtener respuestas. Lo que descubra le ayudará a evaluar su dirección y a distanciarse de cualquiera que intente manipularlo. Use su inteligencia y perspicacia a su favor. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): controle lo que entra y sale de sus cuentas financieras. No se haga responsable por demasiadas cosas ni limite lo que puede hacer porque prometió ayudar a los demás. Ser honesto con todos le ayudará a mantener sus planes sin interferencias. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): piense las cosas. Evite dejar que sus emociones interfieran y causen estragos en sus planes y en la relación con un amigo, pariente o compañero. Adopte un enfoque cauteloso cuando trate con inversiones. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mire cómo hacen las cosas los demás antes de decidirse a participar. No trabaje por algo que no puede cambiar. Si algo no se siente bien o no encaja en sus planes, dé un paso y siga avanzando en la dirección que más le convenga. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no pierda de vista su objetivo ni permita que alguien se entrometa en sus planes. Concéntrese en lo que es importante para usted y en los cambios que desea hacer en el hogar para aliviar el estrés y hacer que su entorno sea más cómodo. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense antes de hacer un movimiento o decir algo de lo que se arrepienta. Preste atención y tome decisiones que alivien el estrés y simplifiquen su vida en lugar de causar preocupaciones financieras innecesarias. No permita que un problema con un amigo, pariente o compañero lo detenga. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): fije su vista y su mente en un desafío y no se detenga hasta que esté feliz. Utilice la experiencia, el conocimiento y los instintos básicos para superar los contratiempos que otros causan. Proteja su salud y reputación. Guarde sus objetos de valor en un lugar seguro. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un plan de mejoras para el hogar lo mantendrá alejado de los problemas. No discutas con quienes no ven las cosas a su manera. Ocúpese de sus asuntos y haga las cosas que le agradan. Un cambio le ayudará a poner las cosas en perspectiva. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.