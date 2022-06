Horóscopo de hoy: día jueves 23 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Melissa Rauch, 42; Jason Mraz, 45; Frances McDormand, 65; Randy Jackson, 66 años.

FELIZ CUMPLEAÑOS: déjese llevar por las cosas que más disfruta hacer. Mantenga la vida simple, moderada y realista. Evite permitir que otros se entrometan o interrumpan sus planes. Realice cambios de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Limítese a lo que le resulte más cómodo y fácil para que pueda evitar la frustración y la interferencia. Mantenga la información personal en secreto y no suponga nada cuando trate con otros. Sus números son 4, 10, 17, 21, 28, 33, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, enérgico y emocional. Usted es seductor y amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): condimente las cosas, hable y use su experiencia para llegar de un lugar a otro. Sea audaz y confiado, y esté atento a lo que tiene por delante. Una demostración dinámica de cómo opera atraerá el interés. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): guarde secretos hasta que se sienta cómodo compartiendo. La forma en que imagina que se desarrollan las cosas puede no parecerse a lo que sucede. Prepárese para hacer un juego de piernas elegante para mantener su status quo. Un cambio planteará problemas que se deben abordar antes de realizar un movimiento. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): use su encanto para ganar aceptación y favores. Involúcrese en algo que le importe. La forma en que se comporta y lo que logra le ayudará a obtener elogios y propuestas que pueden cambiar la forma en que vive. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cubra sus bases y prepárese para contrarrestar cualquier cosa o persona que se interponga en su camino. Tenga preparado un plan y ponga su energía donde haga algún bien. Eluda la tentación y el consumo excesivo. Cambie solo lo necesario. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome el camino correcto, adáptese a los desafíos que encuentre y dé todo de usted, hasta que se sienta seguro de que haber hecho lo mejor posible. Si investiga y aprende todo lo que pueda se le ocurrirán opciones en las que no había pensado antes. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio de estilo de vida lo llevará al crecimiento personal, nuevas conexiones y mejores relaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Invierta tiempo y energía en algo que disfrute, luego conviértalo en un calmante diario para el estrés o en una nueva fuente de ingresos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no deje que la incertidumbre le cause pérdidas. Lleve un registro de sus activos y pasivos para asegurarse de no perder una oportunidad que pueda ayudarlo a prosperar. Use su inteligencia para encantar a alguien con quien quiere trabajar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio le levantará el ánimo y le ayudará a decidir qué es lo mejor para usted. Aléjese de las tácticas de presión que lo empujan en una dirección a la que no quiere ir. Permita que su intuición lo guíe y algo bueno se desarrollará. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una actitud responsable le dará ventaja cuando enfrente una situación competitiva. Al abrir sus puertas a amigos y familiares, obtendrá información sobre cómo aprovechar al máximo lo que tiene. Se alienta el romance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si habla de sus intenciones con un amigo, pariente o pareja se dará cuenta rápidamente de lo que se espera de usted. Sea rápido para hacer los ajustes que contribuirán a mantener la paz y hacer que la vida en su hogar sea más acogedora. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga sus emociones bajo control y use la inteligencia y el encanto para persuadir a los demás para que vean las cosas a su manera. Preste atención a cuánto cuestan las cosas y lo que puede pagar. Cultive relaciones significativas y discuta sus intenciones. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una búsqueda tranquila asegurará el éxito. Mire lo que es posible y no dude en seguir adelante. El cambio comienza con usted; si toma el control y hace que las cosas sucedan desanimará a aquellos que quieran entrometerse. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.