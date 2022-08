Horóscopo de hoy: día sábado 06 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Vera Farmiga, 49; Geri Halliwell, 50; M. Night Shyamalan, 52; Michelle Yeoh, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: participe en ideas y planes que aumenten su comodidad y fomenten relaciones únicas con sus seres queridos. No se sobrecargue ni asuma responsabilidades que no le corresponden. Libere tiempo para dedicarse a lo que lo hace feliz y no tenga miedo de dejar pasar situaciones que ya no funcionan para usted. Tome la iniciativa para complacerse a usted mismo. Sus números son 3, 7, 18, 21, 27, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, emotivo y original. Es curioso y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome los asuntos de dinero en sus manos y no deje nada librado al azar. Diríjase hacia algo que le interese y descubrirá cómo usar sus habilidades para salirse con la suya. Modifique su forma de vivir para ayudarlo a alcanzar su objetivo. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no deje nada librado al azar. Cumpla sus promesas y expectativas y evitará un desafío doméstico. No permita que sus emociones tomen el control y la terquedad eche raíces cuando trate con sus seres queridos. El romance mejorará su vida. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evite los cambios de última hora que puedan confundir a las personas en puestos altos. Activar una alarma cuando intenta ganar favores le complicará las cosas. Trabaje en silencio entre bastidores hasta que pueda ofrecer una presentación impecable. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sabe qué hacer, así que aumente el ritmo y no se detenga hasta que se sienta bien con su logro. Mire el panorama general y encuentre una manera de reducir gastos. La moderación le ayudará a mantener el respeto y su presupuesto. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): alguien tomará una decisión que afectará a su posición o reputación. La ira no resolverá nada, pero ser inteligente con el dinero, los contratos y el bienestar marcará la diferencia. No tenga miedo de decir que no o de alejarse de una situación inestable. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viajar, estudiar o pasar tiempo con amigos y familiares le dará una perspectiva diferente sobre la forma en que hace las cosas. Tome notas y conéctese con alguien que pueda contribuir a su conocimiento y perfeccionar sus habilidades. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase al margen y observe lo que sucede a su alrededor. Lo que otros revelen será una valiosa lección sobre la vida, el amor y cómo alcanzar la felicidad personal. Mantenga una mente abierta, pero no compre el sueño de otra persona. Siga a su corazón. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): se alienta un cambio. Reorganice su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Pase tiempo con alguien diferente que lo anime a repensar cómo vive y cómo se gana el sustento. Explore convertir algo que le encanta hacer en una aventura rentable. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje en claro sus preferencias, pero sea receptivo a las críticas que reciba. Eliminar la negatividad con la intención de llegar a un terreno positivo mejorará sus relaciones con los demás. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): controle cada uno de sus movimientos y elija sus palabras con cuidado. Si es obstinado alguien se apresurará a criticarlo. Las emociones y el dinero no se mezclan. No se puede comprar el amor ni la felicidad. Trabaje en usted mismo en lugar de tratar de cambiar a los demás. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si es crédulo o está consumido por lo que otros dicen o hacen dará lugar a la confusión. Analice minuciosamente lo que escucha y obtendrá información y la libertad de elegir cómo mejorar su vida en lugar de dejar que otra persona lo controle. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): avance poco a poco. Compruebe sus motivos antes de hacer un movimiento. No deje que sus emociones interfieran en su decisión sobre qué está bien y qué está mal. Tome decisiones basadas en hechos. Las mejoras físicas aumentarán su moral y obtendrá cumplidos. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.