Horóscopo de hoy: día sábado 20 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Misha Collins, 48; Amy Adams, 48; Ke Huy Quan, 51; Al Roker, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: recibirá ayuda si la pide, pero prevalece la posibilidad de que alguien intente hacerse cargo. Considere los pros y los contras antes de decidir hacer un cambio de estilo de vida o de incluir a otros en sus planes. Para obtener el mayor rendimiento, reconozca sus cualidades, lo que puede ofrecer y si necesita depender de otros para llegar a su destino. Sus números son 7, 17, 22, 24, 30, 33, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, divertido y demostrativo. Es inteligente y perspicaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el beneficio personal se dirige hacia usted. Las mejoras físicas le harán sentir bien, le darán la confianza para decir lo que piensa y seguir adelante con sus planes. Un cambio positivo atraerá la atención y una propuesta. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un enfoque disciplinado para tomar decisiones lo llevará a la victoria. No permita que nadie interfiera ni lo confunda. Cíñase a su plan e incluya solo a aquellos que estén dispuestos a ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Cambie lo que sea necesario. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las emociones serán difíciles de controlar. Preste atención a cómo se ve y se siente, y establezca una rutina saludable que haga que su enfoque se centre en el ejercicio y en pasar tiempo con personas que viven un estilo de vida similar. El romance parece prometedor. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un cambio le dará el empujón que necesita para seguir adelante. Ver cómo viven y operan los demás le abrirá los ojos y le inspirará a probar algo nuevo. Considere hacer mejoras en el hogar que le den la libertad de seguir su sueño. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): use su encanto y haga lo que mejor sabe hacer. Generará emoción y tendrá a otros dispuestos a seguirle dondequiera que vaya. El amor y el romance van en aumento, pasar tiempo con alguien especial mejorará su relación. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reflexione sobre sus pensamientos antes de comenzar. Surgirá una diferencia de opinión si no elije sabiamente sus palabras. Mantenga la paz en el trabajo y en el hogar. La disciplina lo mantendrá alejado de los problemas y le ayudará a terminar lo que empiece. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): realice una evaluación y luego ajuste lo que no funciona para usted. Tome el control y no pierda de vista su destino. Socialice y ampliará su círculo de amigos. Actualizar su apariencia le dará un empujón para vivir la vida al máximo. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): puede desear un cambio, pero no saque conclusiones precipitadas ni dé un salto de fe sin tener suficientes evidencias de que está siguiendo el mejor camino. Reexamine las experiencias que cambiaron su vida para obtener una idea de cómo proceder. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): está listo para divertirse. No se deje engañar por nadie que use la persuasión para alentarlo a hacer algo que no es seguro o no es lo mejor para usted. Haga que el crecimiento personal, el estado físico, la salud y el romance sean tus prioridades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): verifique la información para asegurarse de que las emociones no nublen sus decisiones. Reconsidere sus motivos y si es necesario gastar más o hacer un cambio porque alguien se lo demanda. En caso de duda, espere tranquilo y concéntrese en la salud y el estado físico. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en lo que quiere lograr y no se sentirá decepcionado. Analice las posibilidades y elija poner su energía donde le traiga el mayor rendimiento. Un poco de amor y afecto ganarán corazones y mejorarán las relaciones significativas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los problemas se agrandarán si usted, o alguien cercano a usted no es realista. Considere lo que está haciendo, luego revise su enfoque para alentar a otros a ver los beneficios. Habrá enojo si los gastos compartidos no se manejan adecuadamente. Se alienta la superación personal. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.