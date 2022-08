Horóscopo de hoy: día viernes 26 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Keke Palmer, 29; Macaulay Culkin, 42; Chris Pine, 42; Melissa McCarthy, 52.

FELIZ CUMPLEAÑOS: una visión creativa le ayudará a prosperar. Arme un plan que lo entusiasme. Desarrolle nuevas formas de utilizar sus cualidades para alcanzar sus objetivos. No dependa de otros, cuando puede manejar los asuntos usted mismo. Una carrera hacia una meta favorece la organización y la precisión, y deja menos espacio para errores y personas que lo frenen. Ocúpese de sus cosas. Sus números son 2, 18, 23, 31, 36, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es asertivo, complejo y ambiguo. Es original y moderno.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no piense demasiado en sus planes. Lo que cuenta es lo que hace, no lo que dice, . No pierda el tiempo tratando de cambiar lo imposible. Confíe en usted mismo y en lo que cree, comprométase. Encontrará el camino a la felicidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evalúe las situaciones y avance. No permita que nadie lo acorrale ni provoque una discusión con usted. Concéntrese en lo que más le importa y deje de tratar de complacer a los demás. Elija sabiamente sus batallas y haga aquello que le brinde felicidad. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ): tiene la idea correcta; ahora debe poner su plan en marcha. Deje que su intuición lo guíe y que su energía lleve sus ideas a buen término. Júntese con gente que le haga pensar y que además le ofrezca ideas alternativas que se ajusten a su presupuesto. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea creativo y busque una idea valiosa. No sienta que tiene que ir más allá por alguien que hace poco a cambio. Ponga su esfuerzo en algo que brinde apoyo a lo que quiere en lugar de tratar de complacer a los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el desorden es el culpable y quedar retrasado es el resultado. Evalúe su situación, haga una lista de tareas pendientes y comience; se sentirá orgulloso y realizado. No se detenga hasta que esté listo para pasar a la próxima página y comenzar algo nuevo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si se divierte y se aventura descubrirá algo o a alguien interesante. Adapte algo que disfrute hacer para convertirlo en una empresa lucrativa. Un cambio en la forma en que ve o hace las cosas le hará cambiar lo que cree y lo alentará a reevaluar su futuro. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con quién se relaciona y comparte información, o se pondrá en riesgo física, financiera o emocionalmente. Pregunte para aclarar información confusa antes de continuar con sus planes. Ponga la seguridad primero y haga un presupuesto inteligente. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aléjese del ajetreo y el bullicio y obtendrá claridad y una mejor comprensión de lo que es mejor para usted. Un cambio en la forma en que vive o se cuida física y emocionalmente marcará una diferencia en su salud. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): se alienta el crecimiento personal. Pruebe algo nuevo y se abrirá una ventana de oportunidad que le dará la libertad de seguir a su corazón y hacer algo que lo apasione. Un propósito lo pondrá en un camino productivo. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga un ajuste mental antes de buscar un cambio físico. Un movimiento impulsivo conducirá al arrepentimiento. Concéntrese en sus finanzas, presupuestos y trabaje hacia algo que desee incorporar a su rutina diaria. El cambio es bueno pero requiere planificación. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): avance. Sea un motor que impulsa para terminar las cosas a tiempo. Haga promesas, cumpla y construya un buen nombre para usted. Ponga su corazón y su alma en sus convicciones y en lo que quiere lograr. Se presenta el romance y una asociación parece prometedora. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un paso constante hacia adelante es su mejor estrategia para el éxito. Diga lo que tiene en mente y dirija su atención a lograr su objetivo. El pensamiento rápido lo ayudará a superar a cualquiera que quiera competir con usted. Abraza lo que lo hace feliz. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.