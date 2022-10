Horóscopo de hoy: día domingo 09 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Melissa Villasenor, 35; Brandon Routh, 43; Tony Shalhoub, 69; Sharon Osbourne, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un enfoque apasionado le ayudará a atraer la atención, lo que resultará en ayuda práctica. Use sus cualidades para conquistar a otros para que vean y hagan las cosas a su manera, y superará a cualquier competencia que encuentre. Es posible que desee realizar un cambio doméstico, pero sea inteligente y hágalo solo si resultará en la mejora de sus activos y la reducción de sus pasivos. Sus números son 7, 13, 23, 25, 32, 39, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, divertido y entretenido. Es intuitivo y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje de preocuparse y enfrente directamente las dudas. No se contenga ni permita que nadie lo arrincone o no lo valore. Diga lo que piensa y termine lo que empezó con energía, y ganará respeto y aliviará el estrés. El crecimiento personal será esclarecedor. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): omita todo lo que suene costoso o que afecte su tiempo de descanso con alguien a quien ama. Mantenga la paz, sea paciente y revise si es necesario renovar algún documento. Haga preguntas directas y descubrirá cuál es su posición. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acelere el ritmo para lograr terminar sus tareas. Acérquese y ayude a alguien que tiene algo que ofrecer a cambio. Mantenga la mente abierta, pero cuando se trata de cuidarse a si mismo y a su futuro haga lo que sea mejor para usted. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no comparta secretos. Preste atención a los asuntos emocionales y ponga fin rápidamente a los malentendidos. Experimentará contratiempos físicos si no mantiene un nivel de condición física normal. Disfrute lo que la vida tiene para ofrecer. Sin riesgo, no hay problemas. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): desarrollará ideas ingeniosas. Comuníquese con un amigo y recibirá buenos consejos sobre todo lo que necesita saber para lograr que lo que desea funcione sin problemas. Haga cambios por la razón correcta. Sea un innovador, no un seguidor. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): busque oportunidades, pero use su discernimiento para evitar que un estafador se aproveche de usted. Sepa lo que quiere, sea específico en sus charlas y gaste solo lo necesario. Mantenga su vida simple y segura. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): hoy las emociones serán la fuerza impulsora. Cuando se enfrente a una oposición proceda con precaución. Discutir no le ayudará a resolver los asuntos, pero la acción enviará un mensaje de que no planea dar marcha atrás. Póngase en el centro de atención y presente su opinión. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): llevarse bien con los demás será la mitad de la batalla. Se requerirá paciencia al tratar con algunas personas. Sea razonable, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Piense en maneras entretenidas de mantener felices a todos, incluido usted mismo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga ajustes en su entorno. Si se siente cómodo y feliz en su ambiente, le resultará más fácil sobresalir. No pierda tiempo ni energía en personas ni en proyectos que le molesten o le compliquen la vida. Si toma buenas decisiones la ganancia personal es evidente. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase alejado de cualquiera que le pida demasiado. Cuide mejor su salud y aprenda todo lo que pueda para evitar que surjan problemas emocionales, físicos o económicos. Haga cambios positivos que reduzcan el estrés y le den la oportunidad de relajarse. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evite que alguien intente obligarlo a hacer las cosas de manera diferente. Siga su corazón y haga lo que funcione mejor para usted. Ponga su energía donde cuenta y fije la mirada en sus objetivos. El progreso personal, financiero y físico puede ser suyo. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mirar a su alrededor y observar lo que hacen los demás le dará algunas pistas sobre cómo puede ayudar o involucrarse en algo que le preocupa. Las personas con las que se conecta a través de protestas, conferencias o trabajo voluntario influirán en su vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.