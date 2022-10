Horóscopo de hoy: día viernes 21 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Blanca Suarez, 34; Glen Powell, 34; Matt Dallas, 40; Judge Judy Sheindlin, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: responsabilícese de su vida y felicidad. Resuelva los problemas que le molestan, deje de hablar y comience a hacer cosas que le pongan una sonrisa en el rostro. Sea el dueño de su destino tomando el mando y pensando mientras está en movimiento; no se arrepentirá. En caso de duda, busque alternativas y esté dispuesto a comprometerse para evitar un punto muerto. Sus números son 8, 15, 22, 27, 33, 35, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es competitivo, sofisticado y popular. Es enérgico y habilidoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su esfuerzo en los proyectos que desea completar. El trabajo duro y la dedicación darán sus frutos y le brindarán una razón para celebrar sus logros. Las conversaciones con alguien a quien ama conducirán a planes que harán que su vida sea menos estresante. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ordene los asuntos pendientes y haga arreglos para hacer algo con la persona que ama. Unir fuerzas con alguien que comparta sus gustos y aversiones le ayudará a lograr una síntesis de lo que debe hacer para lograr un cambio positivo. Mezcle negocios con placer. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): pase por alto a cualquiera que se interponga en su camino. Manténgase enfocado en lo que es importante para usted y disfrute el momento. No deje nada al azar con respecto a su reputación, éxito o responsabilidades. Aléjese de las personas manipuladoras. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no comparta demasiada información o alguien encontrará la forma de usarla en su contra. Presionar a quien ama o a las personas con quien trabaja resultará contraproducente. La amabilidad y la consideración lo llevarán más lejos. No espere que las cosas sigan igual. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): solucione cualquier situación que enfrente con energía, ingenio y un plan. Esté abierto a nuevos conceptos y dispuesto a aprender algo que facilite el progreso y la oportunidad de hacer algo que lo entusiasme. Diga lo que piensa y siga adelante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte el cambio y haga que funcione para usted. Sea implacable aprendiendo, preparándose y haciendo que las cosas sucedan de la manera que desea. Tenga en cuenta cómo se gana la vida y qué tipo de crecimiento puede experimentar en el camino elegido. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome un respiro y relájese. Una vez que se distancie de las situaciones, ganará perspectiva y encontrará soluciones. Reservarse las diferencias personales para usted mismo lo protegerá de quedar fuera de algo que quiere hacer. Haga el amor y no la guerra. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe en lo que sucede a su alrededor. Si no dice lo que piensa, no tendrá voz ni voto y no marcará la diferencia. Trate a las personas como individuos y obtendrá ayuda en lugar de interferencia. Una ganancia financiera se dirige hacia usted. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no confíe en que los demás continúen desde donde usted lo dejó. Tome el control, termine lo que empieza y coseche las recompensas. La interferencia externa será su mayor obstáculo, por lo que será necesario manejar los asuntos de manera segura. El crecimiento personal es evidente. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice cómo hacer crecer su dinero y evitar que otros se aprovechen de usted y de lo que tiene para ofrecer. Si invierte en algo que reduzca sus gastos generales y promueva un entorno más saludable se producirá un cambio positivo en el hogar. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio inesperado lo dejará preguntándose qué hacer a continuación. No trabaje en algo que no puede cambiar. Rodéese de personas que compartan sus preocupaciones. Se alienta la superación personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reconsidere su estrategia si sabe que molestará a alguien a quien ama. Un enfoque compasivo de la vida, el amor y sus intenciones ayudará a convencer a sus seres queridos de que honren las decisiones que toma y le ayudarán a alcanzar su meta. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.