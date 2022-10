Horóscopo de hoy: día sábado 22 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jesse Tyler Ferguson, 47; Saffron Burrows, 50; Jeff Goldblum, 70; Christopher Lloyd, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga la mente abierta y aprenderá algo nuevo. Anótese en cosas que fomenten un estilo de vida saludable. Preste atención a cómo se ve y se presenta a los demás; se sentirá bien consigo mismo y sobresaldrá en lo que sea que persiga. Use su inteligencia y encanto para ser buen anfitrión. Recibirá muchos beneficios durante todo el año. Sus números son 9, 17, 21, 28, 35, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es positivo, enfocado y moderno. Es aventurero y alegre.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga una vida simple, ciñéndose a los hechos y dentro de sus capacidades financieras y emocionales. Participe en actividades desafiantes física y mentalmente y pruebe su capacidad de hacer cosas y marcar la diferencia. El romance mejorará su vida. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): trabaje en silencio entre bastidores y algo bueno sucederá. Establezca una meta y no permita que nadie se haga cargo y lo haga a un lado. No limite las posibilidades por falta de confianza y de fe en si mismo. Haga lo suyo y prospere. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): decir la verdad y tomar el camino correcto puede requerir integridad y admitir errores, pero al final su honestidad valdrá la pena. No se ponga en una posición precaria si desea mantener una reputación saludable y seguidores leales. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): avance con precaución. No deje que sus emociones tomen el control. Manténgase ocupado, trabaje solo y concéntrese en la superación personal en lugar de tratar de convencer a los demás para que piensen y hagan las cosas a su manera. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense antes de gastar o dejar que alguien lo obligue a hacer algo. No crea todo lo que escucha ni permita que nadie lo presione a hacer algo que no se ajuste a su rutina o futuro financiero. Haga lo que sea mejor para usted y no mire hacia atrás. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aclare las situaciones en su cabeza antes de hablar sobre sus preocupaciones con los demás. Conocer los hechos le ayudará a tomar mejores decisiones y evitará que se meta en problemas. Un cambio positivo que resuelva las preocupaciones vale su tiempo y esfuerzo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome la iniciativa y sucederán cosas buenas. Ponga su energía donde cuenta y no deje piedra sin remover. Su dedicación y ganas de hacer las cosas lo pondrán delante de cualquiera que quiera competir con usted. Se alienta el romance. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): únase a personas con ideas afines que tengan el mismo objetivo. Hable sobre las posibilidades y haga sugerencias originales que resuelvan las inquietudes que otros puedan expresar. La preparación y una presentación apasionada son sus mejores activos. Siga sus instintos y proteja su reputación. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): adopte un enfoque novedoso para hacer que su entorno sea acogedor, funcional y cómodo. Invite a personas que ofrezcan ideas que provoquen una reflexión. Ofrezca sugerencias y considere asociarse con alguien que tenga mucho para aportar y que esté igual de entusiasmado que usted con las posibilidades. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga un perfil bajo. Lo que logre solo será mucho más efectivo que si discute con alguien que no ve las cosas como usted. Concéntrese en lo que quiere pero a un costo que esté dispuesto a pagar. No arriesgue ni su salud ni su dinero. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las emociones y el dinero no se mezclan. Haga hincapié en la educación, los viajes y la iluminación. Eche un vistazo a los grupos que comparten sus creencias y haga un pacto consigo mismo para seguir sus sueños y perseguir su pasión. Comprométase con los asuntos y las personas que sean importantes para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no necesita estar solo. Póngase en contacto con personas que están pasando por una situación similar y juntos encontrarán soluciones que mejoren sus vidas. Solucione los problemas subyacentes en el hogar que le facilitarán el manejo de las responsabilidades. Reanude el contacto con un viejo conocido. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.