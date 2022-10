Horóscopo de hoy: día martes 25 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ciara, 37; Katy Perry, 38; Josh Henderson, 41; Persia White, 50.

FELIZ CUMPLEAÑOS: acepte el cambio y los nuevos comienzos. No deje que la negatividad se interponga entre usted y sus sueños. Dedique su energía a planificar su próxima gran aventura. Use su ingenio para idear una forma diferente de manejar los problemas monetarios. Manténgase alejado de las empresas conjuntas y no pague por los errores ni las deficiencias de otras personas. Haga del crecimiento personal, la espiritualidad y una mejor salud sus prioridades. Sus números son 3, 11, 23, 26, 35, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es empático, apasionado y reservado. Es intenso y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una fuerzas con alguien que quiere lo mismo que usted. Hable sobre sus pensamientos e intenciones y planee cómo pretende alcanzar su meta. Evite las tácticas de presión cuando intente salirse con la suya. Es mejor ofrecer incentivos, no amenazas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): anuncie sus planes, escuche los comentarios que recibe y descarte lo que ya no necesita en su vida. Mantenerse al tanto de lo que es importante para usted evitará que alguien intente interferir con sus planes. Haga aquello que lo hace feliz y autosuficiente. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): use la inteligencia y la experiencia para evitar problemas. Ponga su corazón y su alma en sus responsabilidades. Busque oportunidades para trabajar junto a personas que comparten sus intereses y preocupaciones. Consiga por escrito lo que quiere. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga atención en lo que tiene y encuentre diferentes formas de usar los elementos, la información y el conocimiento para satisfacer sus necesidades. Recurrir a todos sus recursos hará que sus ideas sean atractivas para sus superiores y otras personas a las que quiera impresionar. Mezcle negocios con placer. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): respire hondo y evalúe a lo que se enfrenta, luego reconsidere su plan de juego. No sienta la necesidad de cambiar algo que funciona bien. Busque maneras de ahorrar dinero y eliminar el desperdicio. No deje que la incertidumbre de otra persona lo desanime. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no sea tímido. Si lo que quiere es un cambio, haga que suceda. Ponga su energía en la investigación y el éxito. Una situación personal requerirá su atención. Escuche las quejas y ofrezca soluciones e incentivos que sean difíciles de rechazar. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): absorba información y aplique lo aprendido. Sus habilidades de comunicación le ayudarán a reclutar a otros para que participen y ayuden. Enorgullézcase de lo que hace y no pague por algo que no está a la altura de sus estándares. Una reunión conducirá al éxito. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome la iniciativa para hacer las cosas antes de que alguien se lo pida. La eficiencia y la consistencia le ayudarán a ganar respeto y alcanzar sus objetivos. Tome notas, verifique la información y reduzca sus gastos generales. Bájele el tono a las situaciones distanciándose de las personas que exageran. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dé una mano y marque la diferencia. La información que recopile le dará los detalles y le ayudará a descubrir la mejor manera de hacer su parte. No deje que nadie lo presione para hacerse cargo de más cosas de las que puede manejar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase al margen, espere y observe; tomará la decisión correcta. Sorprenda a todos aplicando un enfoque original para manejar el dinero, ganarse la vida y tratar con personas manipuladoras. Son evidentes el cambio positivo y la ganancia personal. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no baje la guardia. Las empresas conjuntas o los gastos compartidos lo meterán en problemas. Esté al tanto de las finanzas, la salud y los asuntos legales, o alguien se aprovechará de usted. Quédese cerca de casa y arregle su entorno. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se deje arrastrar por las deudas de otra persona. Ponga las cosas en perspectiva y sea claro sobre hasta dónde se siente cómodo al ayudar a los demás. Invierta más tiempo y dinero en su apariencia y en encontrar la mejor manera de ahorrar para algo que desea. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.