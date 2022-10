Horóscopo de hoy: día miércoles 26 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Folake Olowofoyeku, 39; Cary Elwes, 60; James Pickens Jr., 68; Pat Sajak, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año use su imaginación para descubrir qué lo hace feliz. Explore lo que ofrece la vida y lo que puede hacer si se enfoca en lo que es importante para usted. Haga de la seguridad financiera, familiar y del hogar sus principales prioridades, y asegúrese de mantener los documentos actualizados. Hágalo por si mismo y no se arrepentirá. Sus números son 3, 8, 24, 29, 35, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cariñoso, impredecible e impulsivo. Es optimista y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe en eventos importantes. Use sus cualidades para ayudar a marcar la diferencia y sentar un precedente para que quienes observan tomen nota y hagan su parte. Deje que sus acciones sean su voz; se desarrollará un cambio positivo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las emociones estarán cerca de la superficie. No permita que los cambios realizados por otros interrumpan sus planes. Concéntrese en lo importante, ocupándose de sus responsabilidades. Si ama a alguien, hágale saber cómo se siente. El romance está en las estrellas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un ritmo constante hacia adelante le dará los resultados deseados. No deje que las dudas de otra persona se interponga en su camino. Enorgullézcase de lo que hace y diríjase en una dirección gratificante. Dedique su energía e inteligencia a marcar la diferencia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un ritmo constante hacia adelante le dará los resultados deseados. No deje que las dudas de otra persona se interponga en su camino. Enorgullézcase de lo que hace y diríjase en una dirección gratificante. Dedique su energía e inteligencia a marcar la diferencia. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): use su inteligencia para superar cualquier dilema que encuentre. No espere que las cosas funcionen sin problemas en casa. Una lucha de poder lo tomará con la guardia baja y lo dejará confundido si no responde rápidamente. Evalúe la situación y ofrezca una solución sólida. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): es evidente un cambio. Diríjase por el camino de menor resistencia y vea hacia dónde lo lleva. Alguien que conozca en el camino impactará en su forma de pensar. Un cambio en su estilo de vida lo alentará a usar sus habilidades de manera diferente. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprender algo nuevo o hacer algo novedoso será esclarecedor. Las personas con las que se conecta le darán el incentivo para seguir adelante con sus planes. Si gasta impulsivamente surgirá un problema financiero. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): póngase en marcha. Se sentirá mucho mejor una vez que deje las cosas atrás. Ya no piense en qué hacer a continuación; dé un salto adelante. Use su intuición para hacer los cambios necesarios y llegar a donde quiere ir. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): puede soñar todo lo que quiera, pero tendrá que enfrentar la realidad en algún momento. Aclare lo que no funciona para usted en lugar de eludir situaciones que están empeorando. Hable con la verdad y acabe con la información falsa. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): el cambio está a su alcance. Refuerce su confianza, comparta sus pensamientos y planes y actúe en su beneficio. Dedique tiempo a hacer que su hogar funcione según sus necesidades. Mantenga sus metas simples y su vida significativa. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): disminuya la velocidad, tómese el tiempo para observar lo que sucede a su alrededor y elija sus palabras cuidadosamente cuando se dirija a otras personas para hablar acerca de los cambios que desea realizar. Aclare los hechos; si trata de improvisar se quedará corto. Seguirán las críticas. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): busque una manera diferente de ayudar a alguien que ama. Un regalo u ofrecimiento marcará la diferencia para alguien que lo necesite. Si se apega a soluciones sensatas y sencillas, será un excelente ejemplo para los demás. El romance está en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.