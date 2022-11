Horóscopo de hoy: día miércoles 23 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miley Cyrus, 30; Salli Richardson-Whitfield, 55; Robin Roberts, 62; Bruce Hornsby, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tiene opciones. Mire a su alrededor y decida qué es factible, luego diríjase en esa dirección. Tome un camino diferente o configure su estilo de vida para satisfacer sus necesidades, independientemente de cómo elijan vivir los demás. Déjese llevar por la emoción, y sus habilidades, inteligencia y ganas de vivir una aventura lo llevarán a destinos que abran su mente a nuevas posibilidades. Sus números son 9, 14, 21, 25, 34, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es misterioso, valiente y perspicaz. Es ambicioso y amable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe más en usted mismo y en su capacidad de terminar las cosas a tiempo. Anímese a poner a prueba sus habilidades y superará a cualquiera que se interponga en su camino. Fomente las relaciones, ahorre dinero y haga de la salud una prioridad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si sorprende a todos con su habilidad, técnica y perspicacia establecerá un nuevo estándar y recibirá elogios. No se cuestione ni busque segundas intenciones en lo que quiere hacer o decir. Convierta una reunión casual en una potencial asociación. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): asumir un papel activo en cualquier cosa en la que participe tendrá un impacto positivo sobre el resultado. No confíe en nadie más para que hable o actúe en su nombre. Evite los conflictos y concéntrese en terminar lo que empieza. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija un camino que le dé rienda suelta para usar sus habilidades, conocimientos y conexiones de la manera que mejor le parezca. Ponga en marcha un plan y asóciese con personas en quienes puede contar para que hagan lo que espera sin que sea necesario consentirlas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): disfrutará mezclarse y socializar, pero tenga cuidado con las personas que adornan las situaciones para persuadirlo de donar tiempo o dinero. Haga preguntas y no dude en decir que no si algo no se siente correcto. Concéntrese en la autosuperación y el crecimiento personal. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no todos estarán de acuerdo con los cambios que desea realizar. Acérquese a la oposición con franqueza y cortesía, y comprenderá cómo puede hacer que los demás vean y hagan las cosas a su manera. Proteja su hogar, su familia y su salud. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esté listo para actuar. Vea situaciones, considere cómo hacer mejoras e implemente los cambios que le resulten cómodos. Depende de usted forzar soluciones si eso contribuye a que las cosas se muevan en una dirección positiva. Se alienta la superación personal. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): despeje un espacio en su hogar que le permita la paz, la tranquilidad y la funcionalidad necesarias para lograr sus objetivos. La oportunidad de ganar dinero extra o lograr que su presupuesto alcance para satisfacer sus necesidades parece prometedora. Una charla abierta resolverá los asuntos pendientes. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se involucre en una pelea por asuntos triviales. Sepa cuándo ceder y dejar que alguien más haga una sugerencia. Sopese los pros y los contras y observe los efectos a largo plazo de las decisiones que toma ahora. Mantenga bajos los costos y la vida simple. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acérquese y ofrezca ayuda cuando sea necesario. Hay poder en estar presente y actuar en nombre de aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Busque una salida orientada hacia causas humanitarias en lugar del todopoderoso dinero. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): para marcar un punto use la inteligencia, no las emociones. La forma en que se maneja con los demás y aborda temas controvertidos marcará la diferencia en el resultado. Perfeccione sus habilidades de negociación y utilice la honestidad y conceptos innovadores para lograr un cambio positivo. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): complete su lista de tareas pendientes, reduzca su nivel de estrés y pase a una actividad que le ponga una sonrisa en el rostro. Saber cuándo trabajar y cuándo relajarse le ayudará a mantener el equilibrio y la buena salud. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.