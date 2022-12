Horóscopo de hoy: día jueves 29 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Diego Luna, 43; Jude Law, 50; Patricia Clarkson, 63; Ted Danson, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un enfoque modesto de la vida, el amor y la felicidad conducirán a un futuro prometedor. Controlar rápidamente los hábitos y perfeccionar las habilidades que se suman a su eficiencia tendrá un impacto positivo en su vida y bienestar financiero. No le tema al cambio. Cree un plan simple que lo lleve a su meta; el éxito seguirá. Sus números son 7, 10, 18, 24, 34, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, vibrante y cambiante. Es receptivo y atrayente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga lo suyo y termine lo que empezó. Lo que causará una impresión será lo que logre. Básese en los hechos y no prometa más de lo que puede cumplir. Haga alarde de lo que tiene para ofrecer con orgullo, sofisticación y un poco de estilo Aries. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): decídase y tome el camino apropiado. Tiene más a su favor de lo que cree. Su confianza marcará la diferencia; hable y comparta sus preocupaciones. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evite que los demás le impongan cosas. Dedique su tiempo a algo que lo haga sentir bien con usted mismo y con lo que tiene para ofrecer. El próximo año ser responsable y cumplir lo que promete lo pondrá en una posición cómoda . ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cíñase a un plan y a un presupuesto. Aléjese de las personas que intentan tomar su efectivo o convencerlo de situaciones riesgosas para su salud o bienestar financiero. Elija la paz y el amor sobre la discordia y no se arrepentirá. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dejar que la incertidumbre despierte su imaginación lo alentará a usar sus habilidades para ayudar a los demás. Depende de usted diseñar una estrategia que combine lo que está de moda con lo que puede aportar. Promociónese para el éxito. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): gastar en cosas que no necesita lo dejará sin efectivo. Una ganga solo vale la pena si es algo que necesita. Preste más atención a sus seres queridos y acérquese a su unidad familiar o comunidad. El romance está en las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una carrera contra el tiempo requerirá energía, inteligencia y disciplina si planea llegar a la meta. No permita que la indulgencia de alguien le haga perder de vista lo que está en juego si no cumple con sus expectativas o responsabilidades. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga que cada momento cuente. La búsqueda de crecimiento personal, actividades educativas y estímulo mental le ayudarán a modificar sus planes para el próximo año. Fomente relaciones significativas que ofrezcan un cambio personal positivo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): responda rápidamente y sea el que salve el día. Mucha energía, una actitud optimista y un enfoque innovador de lo que quiere lograr despertarán su interés. Revise sus relaciones y considere qué conexiones son más valiosas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aborde los problemas no resueltos. Elija soluciones asequibles que no comprometan su reputación ni sus relaciones con los demás. El cambio es probable, pero no tiene poqué ser drástico. Haga que sus objetivos sean la comodidad y la tranquilidad. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): comuníquese con alguien que pueda ofrecerle claridad y visión con respecto a un cambio en su vida. Las sugerencias que reciba requerirán disciplina y sentido común para evitar hacerse cargo de demasiadas responsabilidades físicas o financieras. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé un paso atrás y reconsidere sus próximas acciones. Reaccionar de forma exagerada le causará problemas. Haga planes para hacer algo que lo mantenga activo y que sea menos probable que lo arrastre a una discusión acalorada. Ofrezca ayuda, no críticas, y el progreso seguirá. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.