Horóscopo de hoy: día sábado 14 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dave Grohl, 54; Jason Bateman, 54; LL Cool J, 55; Holland Taylor, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no se compare con los demás. Déle a su imaginación la oportunidad de explorar. A veces, tomar el camino menos transitado ayuda a desentrañar los obstáculos que le han impedido llegar a su destino. Confíe y crea en su capacidad de convertir sus ideas en alternativas vibrantes a la forma en que usa sus habilidades y en que se gana la vida. Piense en grande, pero dé pequeños pasos. Sus números son 9, 14, 23, 25, 34, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, curioso y dominante. Es valiente y competitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se comprometa con algo que no encaja bien. Concéntrese en aquello que lo motiva a hacer lo suyo. Un cambio basado en sus cualidades y gustos ayudará a generar confianza. Deje ir lo que ya no le funcione. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): avance con cautela cuando alguien le pida ayuda. Infórmese para evitar que lo asocien con algo que entre en conflicto con sus creencias o planes a largo plazo. Reúna información, asista a un seminario y use su inteligencia para obtener lo que desea. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tiene la ventaja; no lo desperdicie quedándose contemplando su futuro. Perfeccione una habilidad que pueda usar para aumentar su conocimiento y hacer una diferencia en su comunidad. Una ganancia financiera parece prometedora. Invierta sabiamente y alivie el estrés. El romance mejorará su vida. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si hace demasiado por demasiados se producirá confusión. Dé un paso atrás y considere cómo puede ser más efectivo antes de comenzar. Una ganancia monetaria inesperada lo ayudará a adquirir un artículo de colección o pagar por algo que enriquezca su espíritu. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tiene carisma y el ímpetu para entusiasmar a la multitud y cumplir lo que promete. No permita que nadie que lo desafíe pase a ser el centro de atención. Sea agresivo, diga lo que piensa y dé lo que puede ofrecer. Celebre con quien ama. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): descubrirá algo que influye en su forma de vivir y en lo que hace para marcar la diferencia. Una fuerzas con personas de ideas afines y amplíe su conocimiento y su círculo de amigos. Mezcle los negocios con el placer y algo bueno sucederá. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga que su apariencia y sus sentimientos sean su prioridad y dejará de preocuparse por aquello que hagan o digan los demás. Un cambio en casa será objeto de burlas si se pasa del presupuesto. Preste atención a reducir los gastos generales y a ahorrar para algo importante para usted. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome una demora como una señal para enfocarse en algo que sea entretenido y despierte su imaginación. Se le ocurrirá un plan original que asegurará su lugar en el orden jerárquico y lo acercará un paso más a la vuelta de la victoria. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): pase a ser el centro de atención y haga a los demás una petición enérgica para que colaboren y ayuden en una causa que le concierne. Su pasión por marcar la diferencia será contagiosa y animará a otros a colaborar y hacer su parte. Una propuesta parece prometedora. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga todo en su lugar y descanse tranquilo. Un estilo de vida que ofrece diversidad y mucha información para ejercitar su mente, cuerpo y alma aumentará su confianza y animará a otros a acercarse a usted. Ámese a sí mismo, y también lo harán los demás. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un ritmo constante hacia adelante lo llevará exactamente a donde quiere ir. Realice cambios domésticos que se adapten a su presupuesto y lo animen a encontrar una fuente de ingresos adicional. Use su imaginación y se le presentará una oportunidad. El romance va en aumento. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuide sus pasos. No se deje engañar por lo que ve o escucha. Averigüe lo que implica antes de decir sí a algo que nunca ha hecho. Trabaje en silencio detrás de escena hasta que perfeccione sus habilidades lo suficiente como para ser un digno oponente. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.