Horóscopo de hoy: día lunes 30 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Eiza Gonzalez, 33; Wilmer Valderrama, 43; Phil Collins, 72; Charles S. Dutton, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: marque una diferencia positiva en su comunidad. Un enfoque apasionado en cualquier cosa que haga obtendrá los resultados que desea. Este año manténgase en su carril y proporcione estabilidad a sus seres queridos. Mostrar preocupación, compartir pensamientos y hacer todo lo posible para que su hogar y su vida personal sean exelentes marcarán la diferencia para usted y las personas que más le importan. Sus números son 9, 15, 25, 28, 33, 40, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, aventurero y justo. Es leal y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): discutir es una pérdida de tiempo. Alíese con personas deseosas de trabajar a su lado para obtener los resultados deseados. Concéntrese en lo que está justo frente a usted; sus habilidades y servicios obtendrán las ganancias financieras que desea. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se quede de brazos cruzados cuando hacerse cargo lo llevará a donde quiere ir. Siendo agresivo con sus planes, encontrará el camino a la victoria. La sinceridad valdrá la pena, así que diga lo que piensa y descubra cuál es su posición. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga sus planes en secreto. Ponga un límite a los gastos para evitar quedar en una posición incómoda. Controle los gastos y apéguese a la forma más eficiente de ejecutar sus planes. Sea reservado si quiere que las cosas funcionen a su favor. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): convierta una idea en una fuente de dinero. Modifique lo que sea necesario para llevar a cabo sus planes. Haga su tarea y amplíe su perspectiva. Si cuidar su futuro financiero depende de creer e invertir en usted mismo, no invierta en el plan de otra persona. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche y haga más pero diga menos. Mantener la calma y ocuparse de las cosas que lo acercan a alguien que ama es lo mejor para usted. Un cambio de aires, de empresa o de ubicación geográfica jugará a su favor. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en algo que lo desafíe mentalmente y despierte su imaginación. Algunos, no todos, agradecerán la forma en que aborda las situaciones en el trabajo y el hogar. Puede hacer sugerencias, pero no intente hacerse cargo. Ocúpese de sus cosas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): recorrer el camino de la memoria le ayudará a implementar un plan exitoso. Pedirle a alguien que contribuya ayudará a mantener la paz y a construir una relación sólida. Observe lo que otros eligen hacer, pero no sustituya sus propias metas por las ajenas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): escuche a la razón y use sus cualidades para alcanzar su meta. Su intuición no lo llevará por mal camino. Es evidente un cambio progresivo, pero la inquietud lo detendrá si no está listo para dar un salto de fe. El beneficio personal está a su alcance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la observación le dará una idea de la mejor manera de manejarse con los socios, manejar el dinero, y hacer las cosas a tiempo. Enfréntese a la oposición estratégicamente para afinar sus planes. No permita que sus emociones se interpongan entre usted y su capacidad de tomar la decisión correcta. Se favorece un nuevo comienzo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): observe, evalúe y considere la mejor manera de utilizar sus habilidades para salir airoso. Dé un paso adelante y sea el primero en tomar una postura y marcar la diferencia. La acción agresiva le brindará la ayuda que necesita para hacer las cosas a su manera. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase al tanto de las tendencias. Haga preguntas, plantee sugerencias y haga su parte para mantener un ambiente saludable y vibrante. Sea un observador razonable, deje sus diferencias a un lado y trate de entender por lo que están pasando los demás. Tomará mejores decisiones. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ofrezca amabilidad y consideración cuando se enfrente a la negatividad o la oposición. Evite situaciones que sean riesgosas o que puedan arrinconarlo. No permita que sus emociones y generosidad lo lleven a una pérdida financiera o a una pelea con alguien a quien ama. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.