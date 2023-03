Horóscopo de hoy: día jueves 09 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bow Wow, 36; Brittany Snow, 37; Matthew Gray Gubler, 43; Juliette Binoche, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: enorgullézcase de lo que hace y la respuesta que obtenga le ayudará a ampliar sus intereses. Diríjase hacia personas positivas y prefiera sugerencias que conduzcan a cambios de estilo de vida que ahorren dinero y lo alienten a distanciarse de asociaciones complejas. Tome una posición de liderazgo y mantenga el impulso durante todo el año. Controle los percances emocionales y la exageración. Sus números son 13, 18, 27, 34, 36, 42, 62.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persuasivo, original e inspirador. Es dinámico y absorbente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aclare sus intenciones y obtendrá las respuestas que necesita para continuar con sus planes. Cambiar su ubicación o probar algo nuevo lo llevará a nuevas amistades y a obtener sugerencias que pueden ayudarle a mejorar su estilo de vida. Haga de las asociaciones su prioridad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje que su rendimiento sea su herramienta de promoción. Cuanto más preciso sea, mejor. Tome un camino simple que sea fácil de seguir para otros, y obtendrá el respaldo que necesita para terminar lo que comenzó. El estímulo dará sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): juzgue las situaciones con honestidad y haga su jugada. Comprender los pormenores de lo que está tratando y las personalidades involucradas facilitará su trabajo. Utilice sus recursos para tomar decisiones que demuestren su capacidad de liderazgo. Se presenta el amor. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): despeje su mente y reconsidere sus planes. No confunda los sentimientos personales con las necesidades profesionales. Llame a alguien que pueda ofrecer una perspectiva diferente sobre una situación y sus opciones se harán evidentes. Elija la mejora personal para mantener su reputación. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): su popularidad crecerá si comparte su experiencia y ayuda a quienes lo necesitan ofreciendo lo que pueda. Muestre cuánto le importa, y la respuesta que reciba le dirá qué esperar a cambio. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome el camino correcto, sin importar cómo reaccionen los demás. El coraje, la integridad y la verdad lo llevarán al círculo de ganadores. Una sociedad necesitará su atención, pero no deje que arruine su reputación. No pague por el error de otra persona. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se rinda a la manipulación emocional. Manténgase firme, siga a su corazón y no permita que nadie se aproveche de usted. Use su imaginación. Planee una intensa actividad física con alguien a quien ama. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tendrá problemas para diferenciar entre lo que quiere, lo que puede hacer y lo que puede tener. Si toma el camino de menor resistencia, evitará caer en la trampa de hacer demasiado por los demás a costa de no hacerlo para usted mismo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no disminuya la velocidad por una sorpresa ni para discutir sobre algo intrascendente. Tenga paciencia, el tiempo curará todas las heridas. Siga adelante y aproveche al máximo su tiempo concentrándose en lo que puede lograr. Las mejoras en el hogar y el romance se ven favorecidos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acepte desafíos, aproveche el momento y demuestre a todos lo que puede hacer. Cíñase a un plan y aléjese de cualquiera que intente llevarlo fuera de su zona de confort. No permita que un incidente emocional interfiera con su progreso. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un momento para poner todo en su lugar. La preparación marcará la diferencia entre el éxito fácil y el posible fracaso. Al reconectarse con alguien a quien extraña sucederá algo bueno. Logrará una gran prosperidad si vive el momento y no deja nada inconcluso. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un enfoque reservado de sus acciones le ayudará a lograr los cambios que desea y a recibir una menor cantidad de interferencias. Una mayor comprensión le dará la confianza necesaria para hacer lo que considere oportuno. Evite los excesos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.