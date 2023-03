Horóscopo de hoy: día miércoles 15 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kellan Lutz, 38; will.i.am, 48; Eva Longoria, 48; Bret Michaels, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: separar las situaciones personales de las profesionales facilitará lograr un cambio positivo. Organice su tiempo para protegerse contra la debilidad o las críticas debidas a que no llegó a hacer algo o se rindió en un aspecto de su vida que necesita cuidado. Prepárese para cambiar lo que no le funciona y reemplácelo por un plan que fomente el éxito. No renuncie al amor. Sus números son 5, 12, 17, 22, 35, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es receptivo, curioso y decidido. Es intenso y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga más énfasis en cómo se ve y se siente. Adopte las nuevas tendencias y busque el conocimiento y la experiencia que le ayuden a mantenerse por delante de cualquiera que compita con usted. El romance debe ser una prioridad. Haga una promesa que estabilice su vida personal. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): impulse sus planes y reúna conocimientos, experiencia y habilidades para asegurarse de que puede llegar hasta el final. Decida en quién confiar y trabajen al unísono para hacer las cosas. Manténgase enfocado y no desperdicie su energía discutiendo cuándo la acción es la ruta más rápida y segura hacia el éxito. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no crea todo lo que oiga. Alguien adornará los hechos para que se ajusten a sus propias necesidades. Investigue y busque oportunidades en lugar de esperar a que alguien más intervenga y se haga cargo. Actualice su imagen y haga de la salud una prioridad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a cómo se presenta y promociona. Marque las tendencias en lugar de seguir a alguien más. Deje que su imaginación creativa guíe el camino y lo ayude a convertir su día de ordinario a extraordinario. Si cree en sí mismo, también lo harán los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): actualice su apariencia y prepare el escenario para lo que quiera experimentar más adelante. Esté abierto a sugerencias, actividades educativas y nuevos comienzos. Tome un papel activo para ayudar a otros o busque algo que lo aliente a adoptar nuevas tecnologías o tendencias. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuando trate asuntos y relaciones domésticas elimine las conjeturas de la ecuación. Sea directo, haga preguntas y busque puntos en común para beneficiar a todos en su hogar. Invierta en sí mismo y en su estilo de vida. Acepte el cambio para obtener resultados positivos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): trabaje desde su casa y hará más cosas. No deje que los asuntos triviales lo afecten ni se conviertan en algo irreversible. Mantener la paz es lo mejor para usted y será lo que asegure su posición y lo que haga después. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): su naturaleza intensa le ayudará a generar cambios. Repase los costos involucrados y encontrará una forma económica de hacer que sus planes sean asequibles. Será necesario cambiar la forma en que maneja a los socios y los gastos compartidos para equilibrar los libros. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): observe para ganar influencia sobre alguien que intenta convencerlo de algo cuestionable. Comprender sus opciones le ayudará a ganar poder y lo alentará a desarrollar una mejor alternativa. Una modificación que haga en su casa aumentará su comodidad. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención y muestre compasión, pero no permita que nadie se aproveche de su bondad y generosidad. Haga cambios en casa que sean propicios para vivir la vida a su manera. No permita que nadie lo obligue a hacer algo que no se sienta bien. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un momento para refrescar su memoria y recordar lo que es importante. No sienta que tiene que cambiar ni moverse en base a las decisiones que toman los demás. Relájese hasta que surja algo mejor y haga aquello que lo tranquilice. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): surgirá la incertidumbre si deja que sus emociones dominen y aumente su ira. Al tratar con compañeros o seres queridos elija una razón y ofrezca soluciones prácticas para revertir la negatividad. Cíñase a los hechos; el adornar las cosas las empeorará. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.