Horóscopo de hoy: día miércoles 05 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Pharrell Williams, 50; Mike McCready, 57; Mitch Pileggi, 71; Agnetha Faltskog, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no permita que los asuntos emocionales se apoderen de su vida. Piense en sus planes de principio a fin y encuentre una solución práctica que lo ayude a usted y a sus seres queridos. Está bien soñar, pero cuando se trata de lo más importante, una actitud reservada le ayudará a encontrar la forma más eficiente de hacer las cosas a su gusto. Sus números son 5, 17, 20, 23, 26, 38, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, impaciente y proactivo. Es elegante y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la ira afectará su rendimiento. Un cambio de planes no debería costarle económicamente. Examine los detalles antes de aceptar algo. Obtendrá el máximo rendimiento del tiempo dedicado a arreglar su entorno. La eficiencia es la clave de su éxito. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense antes de actuar. Tenga un plan infalible antes de comenzar. Use su imaginación para encontrar una forma emocionante de atraer el interés y todo lo demás encajará. Un enfoque apasionado convencerá a otros de apoyarlo y contribuir. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga la mente abierta, pero niéguese a creer todo lo que escuche. Verifique la información antes de aceptarla o transmitirla. Dedique tiempo a aprender, desarrollarse y prepararse para el futuro. Encuentre una nueva forma de usar sus habilidades. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo que se le pide y no mire atrás. Ahora no es el momento de dejar que otros tomen el control o le ganen en su propio juego. Aproveche su energía y termine lo que empieza. No revele secretos; proteja su reputación. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): busque oportunidades en lugar de tratar de aprovecharse de la buena fortuna de otra persona. Piense por usted mismo y siga a su corazón y a sus sueños. Use su encanto y tome la iniciativa para personalizar lo que presente o promueva. Entre en el centro de atención y brille. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): descubrirá información valiosa si escucha y observa. Su capacidad de evaluar las situaciones y transformar cualquier cosa que haga en algo que valga la pena lo convertirá en el líder que todos quieren seguir. El amor y el romance mejorarán su vida personal. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): oculte sus sentimientos hasta que sepa cómo reaccionarán los demás. No arme un escándalo ni inicie una pelea que pueda influir en el resultado de una asociación o propuesta. Involúcrese en el control de calidad y haga las cosas bien la primera vez. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se esconda cuando lo que se requiere es abrazar la vida y lo que tiene para ofrecer. Disfrute de conversaciones que atraigan a alguien cercano a usted y construirá una relación sólida. Los cambios que haga en casa deberían aumentar su seguridad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): está bien hacer las cosas de manera diferente si está preparado para probar su punto y el valor de tomar el camino menos transitado. Aquellos que cuestionan su validez comenzarán de a poco a confiar y creer en su capacidad. No se doblegue bajo presión. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si quiere proteger su posición y reputación y mantener su statu quo es necesario un cambio. Esfuércese más en cómo vive y dirige su vida personal. Preste atención a cómo se ve y cómo se presenta ante los demás. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche y tendrá acceso a información que puede ayudarle a evitar cometer un error. No sienta que debe tomar partido y ser el títere de alguien. Busque oportunidades que lo destaquen a usted, no a otra persona. Guarde su efectivo. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una inversión sólida cambiará su vida. Una fuerzas con alguien que se preocupe por las mismas cosas que usted y le resultará más fácil construir un futuro gratificante. El amor y el romance van en aumento y enriquecerán su vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.