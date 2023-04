Horóscopo de hoy: día domingo 09 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Elle Fanning, 25; Kristen Stewart, 33; Leighton Meester, 37; Dennis Quaid, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje que su lado emprendedor se haga cargo. Sea el pionero que entusiasma a todos con su retórica y vea lo que sucede. Este año la oportunidad llama a la puerta, pero debe estar dispuesto a aprovechar lo que está sobre la mesa. Rodéese de personas que estén interesadas en las mismas cosas que usted y que quieran unirse y marcar la diferencia. Sea directo, mantenga las cosas simples y haga su parte. Sus números son 9, 17, 21, 27, 32, 34, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es fuerte, seguro de sí mismo y generoso. Es agresivo e innovador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tiene el impulso para comenzar las cosas, pero no se quede corto porque no puede terminar lo que comenzó. Pídale a alguien en quien confíe que continúe donde usted lo dejó. Es mejor compartir la gloria que dejar que las cosas se desmoronen. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se haga cargo de demasiadas cosas. Los demás pueden contar con usted, pero se quedará corto si trata de hacerlo todo usted mismo. Delegue trabajos a los mejor calificados y concéntrese en lo que mejor sabe hacer. Asigne tiempo para pasar con alguien a quien ama. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): viva, aprenda y reinicie. La vida es una serie de decisiones; evalúe lo que es importante para usted y actúe en consecuencia. Pregúntese qué lo hace feliz y ofrezca lo mismo a sus seres queridos que enfrentan desafíos. Practique la lealtad, la comprensión y la paciencia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): póngase en marcha y trabaje diligentemente para eliminar los asuntos pendientes. Se sentirá mejor una vez que deje atrás el pasado y libere tiempo y espacio para perseguir sus sueños, esperanzas y deseos. El amor y el romance mejorarán su vida. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): encontrará oportunidades, pero no podrá aprovechar algo que le llame la atención. Reorganice su horario y llame a alguien que pueda intervenir y ayudarlo. Concéntrese en el hogar, la familia y las perspectivas. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): está en el asiento del conductor, no se tome un descanso cuando debe seguir adelante. Si desea respuestas válidas lo mejor para usted será viajar, formarse e ir directamente a la fuente. Si ama a alguien, hágale saber cuánto. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no presione a otros ni permita que nadie lo manipule. Una oportunidad solo vale la pena si puede darse el lujo de aprovechar lo que está disponible. No gaste lo que no tiene ni se haga cargo de problemas que no le pertenecen. Haga lo que sea posible. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): escuche a sus emociones y establezca algunas reglas básicas que lo protejan de involucrarse en los asuntos ajenos. Puede ser una caja de resonancia y ofrecer sugerencias, pero no se haga cargo del dilema de otra persona. Ofrezca paz, amor y apoyo emocional. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no comparta sus pensamientos y sentimientos con todos. Alguien estará ansioso por robarle el protagonismo y tomar posesión de algo que le pertenece. Sea reservado, manténgase enfocado y presente lo que tiene para ofrecer con precisión y detalle. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): salga de su zona de confort y descubra una forma diferente de mejorar su vida y sus relaciones significativas. Tomar nota de lo que es importante para los demás le dará la perspectiva para hacer que sus seres queridos sientan la misma alegría que usted. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aléjese de aquello sobre lo que no tiene control y ponga su energía en algo que marque una diferencia en su vida y en su relación con los demás. Siéntase apasionado por hacer lo suyo y las oportunidades se le presentarán. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): el encanto, la intuición y la ayuda práctica traerán grandes recompensas. La forma en que trata a los demás determinará lo que obtiene a cambio. Es evidente una ganancia financiera, un regalo o una empresa conjunta. Ponga su corazón en lo que más importa. Se favorece el romance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.