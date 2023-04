Horóscopo de hoy: día viernes 21 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emma Tremblay, 19; Rob Riggle, 53; Andie MacDowell, 65; Tony Danza, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año las emociones serán su motor. Reconozca que debe mirar desde todos los ángulos y revisar cada detalle antes de tomar decisiones que puedan influir en su posición, reputación y perspectivas. Si utiliza su inteligencia, la experiencia y las conexiones que ha construido a lo largo de los años y su capacidad para cumplir sus promesas, cumplirá con sus expectativas. Sus números son 5, 16, 22, 25, 32, 34, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comprensivo, minucioso y proactivo. Es dedicado y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un momento para unir los puntos y descubrir lo que quiere antes de dirigirse en una dirección diferente. Busque el conocimiento y la sabiduría de alguien en quien confíe para que lo guíe en el camino. Ponga sus habilidades a trabajar para usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocúpese de los problemas personales antes de ayudar a los demás. Lo hará mejor con menos estrés, una mente despejada y una buena comprensión de lo que es posible. Una vez que su visión sea evidente, comuníquese y marcará la diferencia para alguien que lo necesite. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que otros lo empujen en una dirección no deseada. No avive el fuego cuando son suficientes la honestidad y un simple sí o no. Dedique su tiempo y esfuerzo a aumentar sus ingresos y ganarse a las personas que pueden influir en su futuro. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje que ayudar a los demás sea su marca registrada y algo bueno sucederá. Su amabilidad, ayuda práctica y sabiduría alentarán a otros a aprovechar al máximo lo que tienen y lo impulsarán a encontrar y cumplir el propósito de su vida. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si algo no le interesa, absténgase. Se debe a sí mismo buscar oportunidades que presenten algo que conoce y hace bien. Hable sobre sus opciones con alguien que lo conozca bien, y las sugerencias que reciba valdrán la pena. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si cree en usted mismo y en sus cualidades puede hacer cualquier cosa que se proponga. Hable sobre sus planes, organice reuniones y escuche las sugerencias que reciba. Cuando asista a actos o reuniones tome precauciones para evitar riesgos para la salud. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si observa a los demás aprenderá mucho. Tome un curso intensivo que le ayude a aumentar su capacitación laboral para adaptarse a las tendencias del mercado actual. Una reunión o conferencia ofrecerá propuestas interesantes y potenciará una relación íntima. Proceda con precaución. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sentirá el llamado de diferentes caminos a seguir. Las personas que conozca le presentarán opciones que antes estaban fuera de su alcance. Aprenda todo lo que pueda y elabore un plan propicio para mejorar su vida y construir un futuro brillante. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese en casa y ate los cabos sueltos. Cuidar de los asuntos personales le ayudará a dejar espacio para las personas y las cosas que más disfruta hacer en la vida. El amor está floreciendo y el romance mejorará su relación con alguien especial. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): obtendrá una gran puntuación con las personas que encuentre hoy. Su sabiduría, ayuda e influencia marcarán la diferencia para alguien que pueda ofrecer algo valioso a cambio. Se favorecen las inversiones, las asociaciones y las mejoras en el hogar, pero no se ofrezca a pagar por los errores de otra persona. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): use sus conexiones para obtener lo que quiere. No pierda el tiempo intentando que la gente vea y haga las cosas a su manera. Siga su camino y dé a los demás la libertad de hacer lo que les plazca. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): está en una posición perfecta, así que no dude en moverse. Comuníquese, inicie una conversación, negocie y haga trueques por lo que siente que se merece. Combine los negocios con el placer y captará la atención, el apoyo y una oferta que despierte su interés. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.