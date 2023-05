Horóscopo de hoy: día jueves 04 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rory McIlroy, 34; Erin Andrews, 45; Will Arnett, 53; Randy Travis, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: canalice su energía para hacer cambios positivos en su forma de vida o en el entorno de su hogar. Tome la iniciativa para mejorar su salud y sus relaciones con los demás. La oportunidad de desarrollar una habilidad creativa o expandir su relación con alguien con quien disfruta estar, mejorará su vida y lo alentará a cuidarse mejor. El amor está en las estrellas. Sus números son 9, 13, 21, 26, 33, 37, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reservado, imaginativo y controlador. Es impredecible y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no pierda la oportunidad de aprender algo nuevo. Alguien con quien se encuentre tendrá un impacto en las decisiones que tome. Los viajes, la comunicación y el amor son evidentes, pero no complacerá a sus seres queridos, si no están incluidos en sus planes. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una decisión o acción apresurada le causará estrés emocional. Relájese, tómese su tiempo y no permita que nadie lo presione para hacer algo que está cuestionando. En caso de duda, hable con alguien que sepa que le ofrecerá buenos consejos. No arriesgue su salud. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga todo lo que tiene en su trabajo y salga adelante; se desplegará una oportunidad de avanzar. La posibilidad de ganar más o recibir un regalo o una subvención parece prometedora. Organice una reunión con alguien que tenga algo que aportar a sus planes. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga su parte y recibirá recompensas. Use sus habilidades, conocimientos y experiencia para ayudar a una causa o a alguien que lo necesite. No tiene que gastar para salir adelante. Use la perspicacia y el ingenio para encontrar soluciones y todo encajará. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): investigue un poco. Nada permanece igual para siempre, y es importante que esté al tanto de lo que sucede a su alrededor si desea mantenerse al día. Cuide de sí mismo y de los que más quiere. Elija el amor sobre el conflicto. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte lo nuevo y emocionante. Explore lo que tiene en común con amigos y compañeros y haga su parte para fomentar relaciones significativas. Establezca estándares altos y no permita que nadie se aproveche de usted. Luche por la estabilidad, la seguridad y la igualdad. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): los asuntos emocionales y financieros escalarán rápidamente si se involucra en una empresa conjunta o acepta compartir gastos con alguien poco confiable. Examine su estilo de vida y haga cambios que protejan sus intereses. Un reencuentro despertará sentimientos y recuerdos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): estará ansioso por ocuparse de sus responsabilidades para poder pasar a algo que lo inspira. Participe en un proceso creativo que fomente cambios positivos en el estilo de vida y mejores conexiones con aquellos que sacan lo mejor de usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo a analizar la mejor forma de reducir sus deudas y ahorrar dinero para evitar compras innecesarias. Absténgase de compartir asuntos personales. Alguien de quien menos lo espera revelará sus secretos si se le da la oportunidad. Ponga su energía en las mejoras en el hogar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): abra sus puertas a amigos y familiares. Los comentarios que reciba le ayudarán a decidir cómo actualizar su entorno para satisfacer sus necesidades. Un área designada para hacer ejercicio o disfrutar de actividades con amigos y familiares será un acierto. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga su vida simple, significativa y rentable. No se sienta obligado a aceptar las decisiones que otros toman. Siga a su corazón y haga lo que sea mejor para usted. Concéntrese en ser y hacer lo mejor que pueda, y las oportunidades llegarán. Se fomenta el romance. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca un plan financiero sólido y haga lo que sea necesario para aliviar el estrés. Evaluar la situación, reducir los gastos generales o cambiar lo que ya no funciona para usted arrojará luz sobre los cambios que pondrán una sonrisa en su rostro. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.