Horóscopo de hoy: día miércoles 24 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mark Ballas, 37; John C. Reilly, 58; Priscilla Presley, 78; Bob Dylan, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: resuelva los proyectos pendientes que lo están frenando. Este año finalice los cursos y las conversaciones que se interponen entre usted y lo que está tratando de lograr. Comparta su original punto de vista; ayudará a que alguien a quien ama pueda ver las cosas a su manera. Cubra la mayor cantidad de terreno posible y marcará la diferencia y abrirá las puertas a un futuro brillante. Las acciones siguen a los pensamientos. Sus números son 9, 17, 26, 33, 40, 44, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es generoso, servicial y posesivo. Es enérgico y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que las emociones lo lleven por un camino emocionalmente desgastante. Canalice su energía hacia el trabajo físico o hacia desafíos que aumentan su conocimiento sobre lo que es posible y cuál es la mejor manera de obtener lo que desea. Use su dinero para apoyar sus metas. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): elija calidad sobre cantidad. Depende de usted implementar el cambio. Trate de incorporar más estabilidad y seguridad en su rutina diaria. Un cambio en el hogar puede ser perturbador al principio, pero si se apega a su plan, todo encajará. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): avance con pasión. Tome notas y aprenda de la experiencia ya que la preparación es la mejor manera de obtener lo que desea. No permita que nadie le quite un tiempo valioso que estaría mejor invertido en impulsar sus objetivos, no los de otra persona. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comuníquese, sea voluntario, haga su parte y conéctese con personas que comparten sus inquietudes y deseos de colaborar y hacer del mundo un lugar mejor. Las conversaciones abiertas plantearán problemas emocionales que son costosos pero reparables. Un cambio positivo se dirige hacia usted. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese en lo que es importante y no permita que las exigencias de alguien más arruinen sus planes. Deje claro que debe terminar una cosa antes de empezar otra. No tenga miedo de seguir el camino que lo llama y descartar los que no. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche y aprenda. Preste atención a los detalles y concéntrese en lo que brinde los resultados más beneficiosos. Un cambio lo hará más accesible y le abrirá puertas que han estado fuera de su alcance. Se incentiva el amor, y un gesto amable valdrá la pena. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija hacer cosas que lo hagan sentir inspirado y apasionado por la vida, el amor y la felicidad. Exprese sus pensamientos y sentimientos y haga sugerencias, pero no pague por los errores de otras personas. La simplicidad es la clave para encontrar la resolución perfecta. Quédese cerca de casa. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el malestar y la ira no resolverán nada, pero hacer un movimiento o cambio físico le abrirá los ojos a las posibilidades. Ponga su corazón en hacer que su entorno se ajuste a sus necesidades. Sea creativo y alinéese con personas que comparten su visión. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): guarde su dinero en un lugar seguro e invierta más tiempo mejorando su capacitación laboral y conectándose con personas que tengan algo que aportar. Dirija su atención a mejorar las relaciones significativas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): fíjese en la mejor manera de hacer que su espacio sea más acogedor. Despeje un área que lo anime a desarrollar algo que quiera lograr. Evalúe su capacidad de generar ingresos. El romance cambiará su vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): todo parecerá peor de lo que es, por lo que es esencial distanciarse de lo que está sucediendo y tener en cuenta sus opciones. No se sienta obligado a hacerse cargo de la lucha, las elecciones o el camino de otra persona solo por evitar una discusión. Haga lo suyo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no subestime lo que puede hacer ni cómo puede mejorar su vida. Atribuya valor a sus conocimientos y habilidades, vea lo que sucede y prepárese y promociónese en consecuencia. El romance está en las estrellas y mejorará su vida. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.