Horóscopo de hoy: día domingo 16 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gareth Bale, 34; AnnaLynne McCord, 36; Corey Feldman, 52; Will Ferrell, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año el cielo es el límite. Tenga más fe en su capacidad de convertir su sueño en realidad. No permita que otros tomen decisiones por usted. Acepte lo que lo hace feliz y todo lo demás encajará. Aprenda de sus errores y descubrirá cómo convertir sus habilidades, conocimientos y experiencia en algo que valga la pena. Haga de la tranquilidad una prioridad. Sus números son 3, 11, 18, 26, 33, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, caritativo e ingenioso. Es enérgico e inspirador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese su tiempo, revise los detalles y sea ingenioso. Use su inteligencia y experiencia para asegurarse de que sus acciones no sean en vano. La exageración conducirá a ramificaciones que pueden dificultar su oportunidad de alcanzar su objetivo. No deje nada al azar ni en manos de otra persona. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una inversión puede hacerle ganar o perder. Haga una investigación para garantizar que sus decisiones aumenten su patrimonio y fomenten un futuro seguro y protegido. Tenga en cuenta las posibilidades y luche por la perfección. Los detalles son importantes. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no dé nada por sentado. Verifique la información antes de divulgarla. Cumpla su palabra y preste mucha atención a dónde va su dinero. Haga que su vida hogareña y su vida personal sean sus prioridades. Un gesto cariñoso lo acercará a alguien a quien ama. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): controle sus emociones. No le dé a nadie la ventaja dándole demasiada información. Mantenga su vida personal y sus sentimientos para sí mismo, y concéntrese en cómo reaccionan los demás. La disciplina, el trabajo duro y la paciencia allanarán el camino hacia la victoria. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): todo lo que diga será usado en su contra. Mantenga las discusiones breves y objetivas. Evite las tentaciones. Reevalúe una oferta que pueda afectar su posición, reputación o estilo de vida. Póngase usted en primer lugar y su dinero y posesiones en un lugar seguro. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): maximice sus planes y no se detenga hasta alcanzar su meta. Es hora de generar un cambio positivo y ampliar su oferta. Un cambio de escenario despertará su interés en diversificarse en una dirección que ofrezca mayores rendimientos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): guárdese sus pensamientos y sentimientos. Preste atención a lo que sucede a su alrededor y cómo puede aportar algo positivo. Sus acciones determinarán lo que obtiene a cambio. La participación y una actitud receptiva atraerán a alguien de interés. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): confíe en su intuición como guía. Escuche y observe, y sabrá cómo mantener la paz. Evalúe nuevamente su situación y estilo de vida, luego modifique lo que ya no es beneficioso. La disciplina, el entusiasmo y el trabajo duro allanarán el camino hacia la victoria. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se enoje; póngase en marcha. Controle las situaciones en lugar de dejar que alguien intervenga, perturbe su día y lo dé por sentado. En caso de duda, investigue y decida qué es lo mejor para usted. Si sigue a su corazón el crecimiento personal será evidente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reciba a amigos y familiares, y hable sobre los cambios que desea llevar a cabo y que le ayudarán a ahorrar para algo que realmente desea realizar. Una inversión inusual que provoque un cambio de estilo de vida captará su atención. Sopese los pros y los contras. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los excesos lo retrasarán. Un enfoque sistemático de la vida, el amor y la felicidad lo mantendrá encaminado. Una conversación abierta con un experto o alguien cercano a usted le ayudará a diseñar un plan que agrade a todos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuando llame la oportunidad, abra la puerta. Preste mucha atención a los asuntos de dinero e inversiones que puedan cambiar su vida y acercarlo a hacer realidad sus sueños. Los eventos sociales se ven favorecidos y darán lugar a una presentación beneficiosa. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.