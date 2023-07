Horóscopo de hoy: día lunes 17 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Luke Bryan, 47; Carey Hart, 48; David Hasselhoff, 71; Donald Sutherland, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año una mente abierta absorberá información que le ayudará a sobresalir. Use su imaginación para explorar las posibilidades y enriquecer su vida. Un enfoque apasionado de la vida, el amor y la felicidad lo impulsará a soñar en grande. El cambio puede no ser lo suyo, pero este año le ayudará a alcanzar sus metas a largo plazo. Dé un paso al frente y sea usted quien marque la diferencia. Sus números son 4, 11, 20, 24, 36, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, enérgico y flexible. Es creativo y convincente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que las influencias externas lo molesten. Concéntrese en usar su inteligencia y conocimientos para superar a cualquiera que se interponga en su camino. Deje que sus acciones hablen por usted y alíese con personas que comparten sus preocupaciones y objetivos. Mezcle negocios con placer. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): avance, pero no haga cambios innecesarios. Concéntrese en aquello que lo hace sentir bien consigo mismo y mejora su salud, atractivo y capacidad de salir adelante. La disciplina y las actividades educativas ampliarán su conocimiento y sus posibilidades. No exagere ni crea todo lo que oye. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no limite sus logros. Elija un camino que lo lleve a las oportunidades más increíbles. Póngase en contacto con expertos y escuche su opinión. Haga en su hogar cambios que complementen su estilo de vida. Una situación inusual se convertirá en una lección valiosa. Proteja su salud y bienestar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no dé nada por sentado y piense fuera de la caja. Tenga en cuenta la simplicidad y use lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. Haga el trabajo usted mismo; dará el ejemplo y se sentirá bien con sus logros. No exagere ni reniegue de las promesas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se inscriba en más de lo que puede manejar. No permita que nadie lo presione ni lo convenza de algo que lo haga sentir incómodo. Ponga su energía, experiencia y conocimiento en algo prometedor. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): concéntrese en las oportunidades, aprenda sobre la marcha y cambie lo que sea necesario. Confíe en sí mismo y en aquellos que comparten su ética de trabajo, y encontrará la manera de mejorar su vida y su futuro financiero. No prometa más de lo que puede cumplir. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga atención, no pierda de vista su objetivo y esté pendiente de lo que digan los demás. Si aplica presión se desbordarán las emociones. Elija sabiamente sus palabras y actúe con precisión. Mantenga una mente abierta y la billetera cerrada. Proteja sus activos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): abrace la vida, aprenda y haga ajustes positivos. Ocúpese de sus responsabilidades. Investigue algo que quiera lograr y tome medidas preliminares para asegurar el éxito. Se favorecen los viajes, la comunicación y el aprendizaje. No tome decisiones impulsivas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche a su corazón y exprese sus sentimientos. Tenga cuidado con las personas que brindan información falsa. Haga su investigación. No deje que otros tomen decisiones por usted y no confíe en nadie que use tácticas de manipulación para que se apunte en algo que lo haga sentir incómodo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): integre, mezcle y combine, y use medidas alternativas para alcanzar su meta. Enorgullézcase de lo que hace y no tema ser diferente. Haga que cada centavo, decisión y movimiento cuenten. Comparta sus sentimientos e intenciones con alguien a quien ama. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hable de manera concisa y dé a los demás la misma libertad que espera a cambio. Acuerde hacer solo lo que sea razonable y no permita que la tentación resulte en excesos. La paz mental vale la pena y requiere honestidad, empatía e integridad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija ser original. Deje que su imaginación creativa guíe el camino y reciba con los brazos abiertos aquello que le traiga alegría. Pase tiempo con personas que puedan ofrecerle una perspectiva diferente de la vida. Cambie algo o aléjese de lo que ya no le funciona. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.