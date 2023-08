Horóscopo de hoy: día martes 01 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Madison Bumgarner, 34; Jason Momoa, 44; Tempestt Bledsoe, 50; Adam Duritz, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tómese su tiempo, sea observador y busque la mejor manera de avanzar. No cuente con los demás ni corra riesgos con su dinero, su salud o su bienestar emocional. Establezca el estándar en lugar de dejar que alguien más dicte su próximo movimiento. Elija socios y amigos en base a la compatibilidad y la ecuanimidad para evitar situaciones que lo agobien. Maneje los asuntos legales, financieros y médicos con cuidado. Sus números son 9, 14, 24, 26, 31, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, flexible y metódico. Es generoso y subestimado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en su objetivo y mantenga sus emociones bajo control. No deje que lo confunda aquello que otros decidan hacer. Cíñase a su plan, ocúpese de sus responsabilidades y utilice su imaginación y actitud apasionada para sacar adelante todo lo que haga. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no dude de sí mismo. Deje de preocuparse por lo que hacen los demás; asegúrese de seguir adelante con sus planes. Utilice su experiencia, conocimiento y energía para ayudar a cambiar las situaciones que lo retrasan. La disciplina y el trabajo duro generarán oportunidades inesperadas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): convierta sus ideas en algo tangible. No dependa ni confíe en los demás para que se ocupen de sus inquietudes de manera adecuada. Mantenga una mente abierta y no permita que la negatividad de alguna persona le impida alcanzar las estrellas. No se deje llevar por la ira, lo que se requiere es acción. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aprenda de los errores del pasado y avance hacia el futuro con optimismo y fe en su capacidad de hacer las cosas según sus especificaciones. Un cambio resultará mejor de lo previsto si es práctico y supervisa cada detalle usted mismo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): exprésese y haga lo necesario para resolver los asuntos pendientes. Para asegurarse de que todo está en regla, controle las inversiones y los gastos compartidos. Una asociación es tan buena como las personas involucradas. Haga lo que sea necesario para coordinar con quien comparte su dinero, espacio o tiempo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome el timón y haga que las cosas sucedan. Llame a los expertos para que completen las tareas faltantes que no pueda hacer usted mismo, y navegue con firmeza el barco, lo que le ayudará a ganar respeto y la oportunidad de expandir sus intereses y ganar impulso. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): confiar en los demás tendrá un costo. Haga lo que pueda, incluso si eso significa dedicar más tiempo o reducir la escala de sus planes. Una reunión o evento le dará acceso a alguien de valor. Use su encanto para obtener información que pueda ayudarle a sobresalir. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si habla demasiado las situaciones emocionales se intensificarán. No comparta sus sentimientos prematuramente. Averigüe cuál es la posición de los demás y procese las consecuencias de sus acciones antes de actuar. Elija sus palabras sabiamente y contrarreste la negatividad con la oportunidad. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): lo que haga tendrá más peso que lo que diga. No luche por algo irrelevante. No puede cambiar ni perder el tiempo tratando de convencer a los demás de que vean las cosas a su manera. Dé lo mejor de sí, haga lo suyo y no mire atrás. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): está mejor posicionado de lo que cree. Tome las precauciones necesarias, pero avance con todas sus fuerzas para obtener resultados que den lugar a mayores y mejores oportunidades. El gasto emocional será su perdición. No se puede comprar el amor ni la felicidad. Explore posibilidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): espere, sea observador y controle sus emociones cuando trate con socios. La forma en que presente sus intenciones a los demás determinará quién ayudará. Un juego forzado no funcionará, pero ofrecer incentivos cambiará las reglas del juego. Es evidente un cambio en su punto de vista. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la preparación marcará la diferencia. Diseñe un plan infalible y las ofertas que surjan cambiarán su forma de avanzar. Considere asociarse con alguien bien conectado, pero asegúrese de establecer primero quién es responsable de qué. Consiga lo que quiera por escrito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.