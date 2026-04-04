Video: médicos residentes denuncian condiciones “indignantes” en el Hospital Nacional

El Hospital Nacional de Itauguá (HNI), el centro de mayor complejidad del sistema de salud que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), se encuentra actualmente bajo investigación debido a denuncias de acoso sexual, violencia y hostigamiento laboral hacia médicos en formación.

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A la investigación, llevada adelante por un equipo de auditores y que debe durar 60 días, se suman ahora denuncias sobre las condiciones de “abandono total” en las que deben sobrevivir sus médicos residentes.

En un video difundido por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) se expuso el interior de las habitaciones donde los médicos en formación para especialidades y subespecialidades viven tras prolongadas y extenuantes guardias.

Un dormitorio de “2x2” entre goteras y humedad

Las imágenes muestran habitaciones de dimensiones reducidas donde deben convivir dos profesionales, con paredes descascaradas por la humedad y techos en tan mal estado que, según los denunciantes, mojan sus camas cada vez que llueve. Rossana González, presidenta de Sinamed, explicó que por lo general, en esas habitaciones que parecen trasteros, viven los médicos que residen en ciudades lejanas y no pueden o no tienen cómo volver a sus hogares.

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“Hay muchas habitaciones que tienen mucha humedad porque la parte del techo nunca se arregló o si se arregló alguna vez, ya no se hizo más el mantenimiento. Me tocó a mí pintar, hacer el mantenimiento, poner la cortina. El techo, no sirve. Tiene muchas goteras; muchas veces me tocó mover mi cama porque goteaba. Traté de arreglar muchas veces de forma privada, pero mucha solución no hubo. Los bloques de la residencia realmente están a cargo de los residentes”, relató uno de los médicos, señalando que la inversión en las mejoras sale de sus propios bolsillos debido a que nadie se hace cargo del acondicionamiento.

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El médico explicó en el video que vivió en esas condiciones insalubres a costa de su propio bienestar para garantizar su formación como subespecialista, por casi tres años.

A la falta de infraestructura se suma una invasión permanente de mosquitos y el deterioro de las áreas comunes, configurando un entorno que los profesionales califican de indignante.

Médicos piden no ser olvidados en las nuevas obras

La denuncia de Sinamed surge en un momento clave, ya que el gobierno de Santiago Peña proyecta la construcción de un nuevo Hospital Nacional. Sin embargo, los residentes critican que en los planes actuales no se observa una partida presupuestaria o un plan concreto para la refacción o construcción de un nuevo bloque de residencia médica.

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“Realmente esta zona se tiene que arreglar. Se tiene que hacer un mantenimiento porque no se puede realmente vivir así. Aunque sea gratuito, nadie, ningún médico, especialista ni para la subespecialidad, debiera vivir en este lugar”, expresaron desde Sinamed.

Para el gremio médico, la situación es insostenible. “Se les exige excelencia académica y resistencia física en turnos extenuantes, mientras el Estado les ofrece espacios de descanso que no cumplen con las condiciones mínimas de higiene y dignidad”, criticó González como vocera de Sinamed.

Auditoría en marcha por denuncias de acaso sexual y maltratos

Más allá de las paredes con moho, el ambiente laboral en el HNI también es objeto de una intervención formal. El servicio, dependiente del Ministerio de Salud, está siendo investigado debido a múltiples denuncias de acoso y maltratos hacia los médicos residentes.

En comunicación con ABC, el doctor Miguel Ferreira, director general del Hospital Nacional, aseguró que la auditoría solicitada por la cartera sanitaria está en plena ejecución. “La auditoría está en plena marcha. Está el auditor en el hospital, están trabajando en todos los servicios y la investigación durará 60 días”, explicó el Dr. Ferreira.

El director detalló además que el equipo interventor tiene una presencia constante en el establecimiento. “El equipo auditor está presente en el hospital todos los días; es un grupo de 45 personas”, puntualizó.