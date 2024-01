Horóscopo de hoy: día lunes 22 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Beverley Mitchell, 43; Balthazar Getty, 49; Guy Fieri, 56; Diane Lane, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: depende de usted administrar los cambios deseados. Diseñe una lista de tareas pendientes que le ayude a organizarse y establezca un plan para alcanzar sus expectativas. Tomar la iniciativa para reducir el estrés es el primer paso hacia una mejor salud y un estilo de vida más feliz. Manténgase abierto a sugerencias de sus seres queridos y de los expertos. Resuelva cuestiones legales y contractuales y solicite permisos antes de comenzar. Sus números son 5, 13, 22, 28, 30, 34, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, admirado y disciplinado. Es franco y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): considere sus opciones y elija la que más le convenga. Se favorecen los viajes y el aprendizaje, que conducirán a conexiones que pueden hacerle la vida más fácil. No permita que se introduzca la ira en una situación controvertida. Guarde sus pensamientos para sí mismo, actúe rápidamente y termine lo que empieza. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): maneje usted mismo los asuntos de dinero. No cuente con que nadie lo ayude financiera, emocional ni físicamente. Cuanto antes asuma responsabilidades, más fácil le resultará hacer las cosas y cosechar los frutos. Lo que logre conducirá a nuevas perspectivas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si participa en juegos emocionales, la situación se intensificará. Debe avanzar solo para asegurarse de obtener los resultados deseados. Las asociaciones no estarán a la altura de sus expectativas. Póngase a sí mismo en primer lugar y tome decisiones que lo conduzcan a un beneficio personal. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga realidad sus sueños. Deje de imaginar cómo pueden ser las cosas; tome medidas para iniciar un plan que respalde lo que desea. Sea audaz, diga lo que piensa y no retroceda ante la oposición. Una asociación le ayudará a evitar sobrepasar el presupuesto. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase dentro del presupuesto. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita. Comuníquese con alguien con quien pueda contar para obtener apoyo y excelentes consejos. Ponga su energía donde le resulte más beneficioso y no ceda ante nadie que lo presione. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe y haga su parte. Sus contribuciones generarán conexiones y oportunidades interesantes. Aprenda a dejarse llevar y a contribuir con lo que pueda. Se favorecen el crecimiento personal y las mejoras físicas. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que sus emociones se apoderen de usted. Un desacuerdo no saldrá bien si no está dispuesto a ceder. Juegue limpio y establezca límites para evitar quedar en una posición débil. Modifique su entorno para adaptarlo a sus necesidades. Acepte el amor y evite la discordia. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a dónde va su dinero. Utilice su inteligencia o solicite la ayuda de un experto para organizar un sistema que le ayude a vivir dentro de sus posibilidades. Sepa cuándo decir no a las personas que intentan avergonzarlo para que done cosas que no puede pagar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje de preocuparse por lo que otros piensen o digan. Sea fiel a sí mismo y concéntrese en lo que le brinda mayor satisfacción. Participe en actividades o eventos que ofrezcan un cambio personal positivo y la capacidad de establecer contactos con personas que puedan ayudarlo a alcanzar sus objetivos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): puede manipular una conversación. Su ingenio, su rápida respuesta y su talento lo mantendrán por delante de cualquiera que intente oponerse a sus planes. Surgirá un problema de dinero si participa en una empresa conjunta o se deja llevar por el excesivo entusiasmo que rodea a un producto o inversión. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): establezca prioridades y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Comparta sus sentimientos e intenciones para resolver los asuntos rápidamente. Adopte un enfoque original para las responsabilidades laborales y descubrirá una forma rápida y sencilla de eliminar asuntos pendientes. Actualice su apariencia. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un malentendido se saldrá de control si sus emociones se interponen en el camino de la razón. Proceda con la mente abierta y confirme los hechos para evitar críticas. La disciplina y el trabajo duro impresionarán a alguien que pueda ayudarlo a avanzar. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.