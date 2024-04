Horóscopo de hoy: día sábado 27 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Austin Dillon, 34; Jenna Coleman, 38; Patrick Stump, 40; Ari Graynor, 41.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore las posibilidades e incorpore a sus planes aquello que lo emociona. Sea aventurero, extienda la mano y dé el primer paso; Sueñe en grande y esté dispuesto a arriesgarse. Ponga su energía donde cuenta y aproveche sus cualidades. Absténgase de sentir que debe hacer algo por los demás en lugar de tomar el camino que le agrada. Sus números son 7, 13, 22, 27, 31, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reflexivo, inteligente y protector. Es colaborador y comprensivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se quede al margen, tiene mucho que ofrecer. Extienda la mano, mantenga conversaciones, aclare la incertidumbre y dese el visto bueno para tomar un camino que le aporte tranquilidad, claridad y libertad para seguir adelante. Se favorece el crecimiento personal. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea creativo y vea qué pasa. Siéntase libre de probar algo nuevo o expresar sus habilidades, cualidades e intelecto en diferentes medios. Manténgase abierto a sugerencias, pero no realice cambios ni tome decisiones por motivos equivocados. Primero complázcase a sí mismo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): desafíese a sí mismo, descubra lo que quiere y ya no permita que otras personas interfieran. Su mentalidad abierta puede cosechar todo tipo de ideas y convertirlas en algo que se adapte a sus necesidades y mejore su vida. Deje de soñar y empiece a hacer. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): socializar, establecer contactos y ampliar sus intereses le darán energía. Deje que su imaginación se haga cargo y descubrirá una forma satisfactoria de utilizar sus activos y cualidades. Una conexión que establezca conducirá a un cambio positivo en su estilo de vida. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que nadie lo presione para hacer algo que no quiere hacer o se arrepentirá. Diga lo que piensa, haga lo suyo y sea honesto con respecto a sus gustos, aversiones e intenciones. Siga a su corazón, haga aquello que lo haga feliz y rodéese de personas con ideas afines. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda. Mantenga una mente abierta y un ojo atento. Cuestione lo que no tiene sentido y acepte aquello que lo haga sentir cómodo. Sus elecciones y cambios influirán en lo que haga a continuación y en quién confíe. Evite gastos mancomunados y empresas conjuntas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viaje, vuelva a conectarse con viejos amigos y explore posibilidades. Las asociaciones parecen prometedoras y compartir ideas y sueños invitará a recibir ofertas acogedoras. No se sienta presionado a vivir una vida normal si eso no es lo que desea. Pruebe las aguas y siga a su corazón. El romance va en aumento. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el cambio y las oportunidades son evidentes. Relaciónese, emprenda una aventura y descubra lo que ofrece la vida. Lo único que lo detiene es usted mismo. Muestre abiertamente sus sentimientos y comparta sus intenciones y objetivos a largo plazo con aquellos que le interesan. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evite a cualquiera que no lo tome en serio o no sea honesto con usted. Si no puede confiar en alguien, aléjese. Concéntrese en su hogar, estilo de vida e intereses, y rodéese de gente de confianza. No pierda el tiempo con aquellos que ofrecen promesas vacías. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ordene y prepárese para su próximo movimiento. Mucha energía y un plan le ayudarán a hacer realidad sus sueños. Aléjese de situaciones que son tóxicas y lo frenan. Si quiere algo, tome el control y hágalo realidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la terquedad conducirá a un punto muerto. Utilice su inteligencia, ofrezca incentivos y esté dispuesto a consensuar una posición en el medio; avanzará. Los logros que obtenga tendrán un profundo impacto en lo que hará a continuación y en cómo y dónde vivirá en el futuro. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): interésese más en sus inversiones y en el destino de su dinero. Un cambio de estilo de vida puede ahorrarle mucho y darle más libertad para hacer aquello que lo hace feliz. Una reunión, un viaje o un curso de interés le ayudarán a tener claridad sobre qué es lo mejor para usted. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.