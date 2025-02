Horóscopo de hoy: día jueves 27 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kate Mara, 42; Josh Groban, 44; Rozonda “Chilli” Thomas, 54; Donal Logue, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año atrévase, siga a su corazón y use su imaginación para idear la mejor combinación para llevar a cabo sus planes. Reúna todos sus recursos y concéntrese en lo que quiere lograr, y nada interrumpirá sus planes ni hará que sea víctima de quien intente vencerlo en su propio juego. Una actitud apasionada debilitará a cualquier adversario que enfrente. Sus números son 9, 17, 23, 30, 34, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impresionable, entusiasta y perspicaz. Es generoso y amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga a un lado la ira y trabaje. Tiene lo necesario para alcanzar sus objetivos, siempre y cuando evite que lo presionen emocionalmente y lo desconcierten. Manténgase en un lugar seguro donde pueda lograr lo máximo con la menor interferencia. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio abrirá su mente a una gran cantidad de nuevas ideas y personas que pueden ofrecerle habilidades específicas que puede utilizar. Participe en eventos que le interesen o le preocupen y obtendrá una idea de las posibilidades y los inconvenientes, lo que le facilitará la toma de mejores decisiones. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): será necesario verificar los hechos. Haga el trabajo preliminar o no tendrá a nadie a quien culpar más que a sí mismo si las cosas salen mal. Aprender, comunicar y descifrar la verdad de la ficción es indispensable para salir adelante. Haga un presupuesto inteligente y solo prometa lo que sea factible. Su beneficio personal depende de la disciplina, la experiencia y los hechos. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tiene una buena racha. Siga las reglas y regulaciones, y cuide cada pequeño detalle para asegurarse de llegar a su destino. Su entusiasmo será contagioso y le ayudará a obtener el aporte y el apoyo de las personas cruciales para su éxito. Se acerca un cambio positivo. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las tácticas de presión no funcionarán. Haga su debida diligencia y ofrezca hechos, cifras y un plan innegablemente valioso que trace el camino hacia el éxito. Lleve a cabo actividades educativas, cree redes y ponga a las personas adecuadas en el lugar correcto para alcanzar los resultados deseados. Un toque de confianza en sí mismo dejará una impresión duradera. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte todo lo que sea nuevo y emocionante. Viva, ría y aprenda, y encontrará su camino hacia el círculo de los vencedores. Perciba lo que quiere y haga que suceda. Sea el combustible que enciende el ambiente y cree redes para llegar a la cima. Tome el control, negocie con firmeza y disfrute del viaje. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a cómo se ve y se siente, y a quién y qué atrae. Tome precauciones cuando tenga que tomar decisiones que puedan afectar su reputación, su posición o sus perspectivas. Sea un buen oyente, descifre las posibilidades y dé pasos firmes. No deje nada al azar y no tenga miedo de decir que no. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga en alta estima a quienes lo merecen y ganará aliados que le ayudarán a salir adelante. Participe en eventos orientados a conectar con personas de alto perfil que puedan aportarle ideas que le ayuden a tomar mejores decisiones. Un cambio a su alcance le ayudará a cerrar la brecha entre quedarse quieto y avanzar. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): camine de puntillas por el laberinto y observe lo que hacen los demás. Mantenga sus cartas cerca del pecho y juegue el juego con un agudo sentido de lo que cada persona con la que se encuentre tiene bajo la manga. Afine su percepción y el éxito que desea se manifestará. Una cara de póquer y una actitud segura darán sus frutos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tiene más posibilidades de las que cree. No permita que nadie destruya su autoestima ni su confianza. Use su imaginación y supere a cualquiera que intente interponerse en su camino. Acepte el cambio, establezca estándares altos y esfuércese por terminar lo que empieza. Participe en nuevos comienzos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase cerca de casa y formule un plan que le ayude a participar en algo que le interese. Un negocio o pasatiempo que lleve adelante en su casa y que lo atraiga le ayudará a descubrir felicidad y algo por lo que valga la pena vivir. La moderación y la sencillez contribuirán a la construcción de una base sólida y a mejorar su autoestima. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aflorarán las emociones, pero la forma en que las maneje determinará el resultado. Necesitará disciplina, recursos y un plan férreo para prosperar. No permita que un extraño o alguien conflictivo se interponga o lo lleve por mal camino. Hágalo solo, ocúpese de cada detalle usted mismo y deje que su instinto lo guíe. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.