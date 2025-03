Horóscopo de hoy: día miércoles 05 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Connolly, 51; Matt Lucas, 51; Eva Mendes, 51; Penn Jillette, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: recurra a su intuición para que lo guíe a la hora de decir y hacer lo correcto. Aléjese del fanatismo, los excesos y el sentimiento de tener derecho a todo. Acepte quién es y lo que quiere con entusiasmo, dignidad y la intención de convertir sus ideas en algo tangible. Ponga su energía donde importa y obtendrá lo que más le importa y el mayor beneficio. Hable desde el corazón y siga adelante. Sus números son 3, 14, 24, 27, 32, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imparcial, enérgico y proactivo. Es perspicaz y espontáneo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si quiere hacer las cosas no permita que se instale la ira cuando lo necesario es una acción positiva. Simplifique su vida, ocúpese de los asuntos pendientes y ordene y organice su espacio para asegurarse de que puede optimizar su tiempo y sus talentos al máximo. El crecimiento personal dará sus frutos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la indecisión jugará en su contra. Cuando tenga dudas absténgase y concéntrese en aquello que lo haga sentir cómodo al hacerlo. Dedique tiempo y esfuerzo a adaptar su entorno para que se ajuste a sus necesidades y para asegurarse de que puede mantener su estilo de vida y sus planes. Sea consciente de las situaciones que podrían poner en peligro su salud o su bienestar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención, tome notas, aprenda y proteja sus intereses. Niéguese a pagar o a aceptar las malas decisiones de otras personas. Resístase a las ofertas persuasivas y a los charlatanes. Ofrezca conocimientos, no tiempo ni dinero. Para asegurarse de satisfacer sus expectativas elija calidad en lugar de cantidad. Haga que sus prioridades sean el romance, el amor y la superación personal. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): el camino a seguir es la eficiencia. La forma en que lo perciban los demás dependerá de lo que logre. Dé lo mejor de sí y deje una impresión duradera. Exprese sus pensamientos e ideas con confianza, claridad y creatividad; tendrá el apoyo que necesita para seguir adelante. Manténgase alejado de las situaciones volátiles. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase en su zona de confort. No permita que nadie lo convenza de algo cuestionable. No sienta que tiene que impresionar a nadie. Concéntrese en expandir su mente y aprender algo que contribuya a superar sus expectativas, y se sentirá bien con las perspectivas que surjan. Una nueva apariencia aumentará su confianza. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para evaluar su posición y sus perspectivas. Intente no hacer comparaciones entre usted y los demás. Establezca sus metas y estándares de acuerdo con quién es y el estilo de vida al que aspira, y encontrará la felicidad que desea. El cambio positivo comienza con usted. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una mente abierta lo llevará a nuevos comienzos y a una nueva versión de sí mismo. Confíe en sus instintos y ajuste lo que ya no se adapte a sus necesidades. Siga adelante; aprovechar algo que encuentre le ayudará a ganar terreno. Siga a su corazón, confíe en su inteligencia y evite procrastinar. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): salga, presuma de lo que tiene y deje una impresión duradera. Es hora de asumir una posición de liderazgo, creer en sí mismo y en sus cualidades, y cambiar su forma de pensar para dedicarse a lo que más le gusta hacer sin endeudarse, cargar con viejos lastres ni dejar que nadie se aproveche de usted. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): revise su lista de tareas pendientes y elimine las tareas y solicitudes que no se ajusten a su agenda o que no lo ayuden a llegar a donde quiere ir. Sea fiel a sí mismo y renuncie a ser el único en quien todos confían para hacer las cosas. Es hora de ponerse a sí mismo en primer lugar. Sea amable, pero no fácil de convencer. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga lo que tenga que hacer y no mire atrás. Depende de usted tomar decisiones que satisfagan sus necesidades. Dé un paso hacia su propio placer y deje de preocuparse por quién no está de acuerdo con sus decisiones. No puede complacer a todo el mundo, así que esfuércese por complacerse a sí mismo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se desespere; aguarde, observe y evalúe las situaciones. El momento oportuno marcará la diferencia en lo que respecta a los asuntos personales y domésticos y las finanzas. Prepárese para el éxito con un presupuesto, un plan sólido y manteniendo a su lado a las personas que son importantes para su vida. Las decisiones inteligentes requieren planificación, precisión y paciencia. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): analice todas las posibilidades antes de decidir su próximo paso. La paciencia le ayudará a avanzar sorteando los escollos hacia un lugar mejor. Ponga su energía en mejorarse a sí mismo y tomará conciencia de lo que es mejor para usted. Deje ir a las cosas o a las personas que bajan su moral o que lo ponen en riesgo física o emocionalmente. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.