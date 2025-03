Horóscopo de hoy: día martes 18 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lily Collins, 36; Adam Levine, 46; Queen Latifah, 55; Vanessa Williams, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: interésese más en sus responsabilidades y su salud; mantenga una rutina que le permita ahorrar, sanar y aliviar el estrés; y pase menos tiempo cediendo a las tentaciones que lo ponen en situaciones perjudiciales para su bienestar. Este año un plan progresivo y productivo le ayudará a generar confianza y una base estable para sus objetivos. Cuestione a cualquiera que intente convencerlo de participar en algo que lo desvíe del cumplimiento de sus objetivos. Sus números son 3, 14, 22, 28, 32, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, organizado y decidido. Es enérgico y confiable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): es necesaria una actitud abierta y directa orientada a hacer las cosas. No permita que nadie intervenga y le quite el puesto. Evite ser negligente y no permita que su mente se aleje de sus responsabilidades y se desvíe hacia la tentación y las opciones impulsivas que son costosas y agotadoras. La concentración y la diligencia son el mejor camino a seguir. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): le atraerán la gente, las posibilidades y los planes serios. Antes de empezar, compruebe qué normas, papeleo y preparativos son obligatorios. Poner todo en orden reducirá su ansiedad y le ayudará a funcionar de manera eficiente cuando surja una situación inesperada. Cíñase a lo básico y confíe en sus instintos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se exceda. Prometer más de lo que puede cumplir de manera realista lo pondrá en una posición incómoda con alguien a quien quiere impresionar si no presenta quién es y lo que puede hacer honestamente. Si exagera o se toma privilegios indebidos, el pasado lo atormentará. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): para lograr sus objetivos lo mejor es pasar desapercibido. Los eventos para establecer contactos le ofrecerán una idea de lo que quieren los demás y, si es observador, determinará lo que requieren de usted los demás para sumarse a sus planes. Se avecina un cambio y usted puede estar a la vanguardia. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado con lo que desea. Si se apresura, se pondrá en una posición débil. Espere el momento oportuno y escuche, y descubrirá algo que ofrecer que superará sin duda a cualquiera que intente sacar ventaja de usted. Juegue para ganar; use su experiencia, conocimientos y conexiones para abrirse camino a través de las negociaciones. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la firmeza es la clave del éxito. Hoy puede defenderse en cualquier situación si es directo y está dispuesto a llegar a acuerdos. Los incentivos que ofrezca, cómo interpreta lo que se dice y su energía y palabras directas tendrán un impacto positivo en quienes quiere en su equipo. Un cambio positivo está a su alcance. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el hogar y la familia necesitan una renovación. Aprenda qué es importante y cómo mantener un ambiente doméstico saludable que le permita nutrir y mejorar las relaciones significativas. Exprese sus sentimientos y comprenderá cómo y qué puede hacer para apaciguar a los demás sin abusar de sí mismo ni perder el respeto. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva, ame, aprenda y sea feliz. Tómese el tiempo para disfrutar de aquello que le brinda alegría y lo acerca a algo o a alguien que lo entusiasme. Los viajes, las actividades educativas o hacer algo creativo cambiarán su perspectiva sobre su estilo de vida y sus perspectivas. Se favorecen la superación y el crecimiento personal. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): alguien malinterpretará lo que usted diga, causando estragos en su círculo íntimo. Un enfoque reservado y encantador le ayudará a descubrir quién está actuando de manera engañosa antes de que surjan problemas. Utilice su tiempo en la observación para hacer mejoras en el hogar que aumenten la comodidad y conveniencia de todos, y debilitará a cualquiera que conspire en su contra. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): diga menos y haga más. Ponga énfasis en el dinero, las ganancias profesionales o de inversión y en un estilo de vida que pueda permitirse. El objetivo es aliviar el estrés y disfrutar de lo que tanto ha trabajado para construir. No permita que nadie lo convenza de algo que pueda poner en peligro su comodidad y alegría. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): necesitará ser una persona poderosa para hacer cambios positivos que mejoren sus condiciones de vida y su estilo de vida en general. La acción física y las palabras atrevidas le ayudarán a ganarse a aquellos escépticos sobre los cambios que quiere implementar. Ofrezca ideas y sugerencias innovadoras sobre lo que pueden aportar los demás y cerrará el trato. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): hoy simplifique sus planes para simplificar su vida. Limite lo que quiere gastar y rehúsese salir de su zona de confort en lo que respecta al dinero, las emociones o los riesgos físicos. Dé las órdenes en lugar de aceptarlas y se sentirá bien consigo mismo y con el resultado. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.