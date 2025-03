Horóscopo de hoy: día martes 25 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jenny Slate, 43; Sarah Jessica Parker, 60; Marcia Cross, 63; Elton John, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea discreto acerca de sus convicciones, preocupaciones y lo que planea hacer para mejorar su vida. Se sentirá mucho mejor si es fiel a sí mismo y hace lo mejor que pueda para influir positivamente en lo que sucede a su alrededor. La dedicación, la lealtad, la buena fe y hacer lo correcto lo conducirán a oportunidades inesperadas y a una mayor prosperidad. Use sus habilidades, experiencia e inteligencia para lograr sus objetivos. Sus números son 5, 12, 21, 26, 32, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, inteligente y competente. Es atractivo y reflexivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome una ruta directa y aproveche al máximo su tiempo. Logrará más si está organizado y listo para enfrentar a cualquiera que se interponga en su camino. Sea quien impulsa el cambio y convenza a los demás de unirse a su equipo. Lidere el camino y marcará la diferencia. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): observe su lista de tareas pendientes y planifique cómo terminar el trabajo atrasado. Haga lo mejor que pueda para mantenerse encaminado y ocupado. Dejar que las influencias externas lo distraigan reducirá su autoestima y le causará un excesivo estrés. Diga no a quien intente desviarlo o aprovecharse de usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evalúe las situaciones y verá rápidamente quién está de su lado y quién no. Use la delicadeza, la energía y soluciones innovadoras para ganar favores y lograr que los demás vean y hagan las cosas a su manera. Tome el control, sea quien genere un cambio positivo, y ganará respeto y apoyo. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea discreto con respecto a sí mismo y a su agenda. No todos estarán de acuerdo con lo que quiere hacer, y algunos lo engañarán o se aprovecharán de usted si cede la información demasiado fácilmente. Proteja su reputación, sea reservado, escuche, observe y posiciónese para el éxito. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda, observe, gane experiencia y hable con expertos. La forma en que use su tiempo y energía determinará hasta dónde llegará. Conéctese con personas capaces de encargarse de las obligaciones que usted no puede realizar por sí mismo. Haga que su prioridad sean la mercadotecnia, la promoción y hacer lo mejor que pueda para tener un impacto positivo. La superación personal y el amor se ven favorecidos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte el cambio y aprenda de la experiencia. Su crecimiento cambiará la forma en que se siente y con quién elige conectarse. La elección de simplificar su vida y dejar atrás el pasado influirá positivamente en la forma en que los demás respondan y en las oportunidades que reciba. Esfuércese por lograr seguridad, estabilidad y satisfacción personal. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cree oportunidades en lugar de esperar un milagro. Confíe y crea en su capacidad de hacer lo que es mejor para usted, y no permita que nadie hable en su nombre. Tiene más influencia de la que cree. Es hora de expandir sus intereses y expresar sus planes. El amor, el romance y la equidad están en ascenso. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): fije su mirada en algo único y permita que su imaginación creativa lo guíe. No deje que sus emociones dicten su reacción ante situaciones domésticas sobre las que no tiene control. Analice el panorama general y el riesgo emocional, financiero o físico, y elija el camino que ofrezca menos efectos colaterales. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): busque oportunidades emocionantes, pero no sea tonto ni confíe en todo lo que escucha. Verifique la información y modifique lo que descubra para ajustarlo a sus necesidades. Establezca un presupuesto que no le cause problemas financieros y sea discreto al compartir información con personas a las que les gusta exagerar o distorsionar sus palabras. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): confíe en sus instintos más que en lo que le digan los demás. Escuchar demasiadas versiones de una situación complicará la comunicación. Tenga en cuenta las opciones, cómo aprovechar al máximo su situación y lo que hay disponible. No espere complacer a todos; una vez que decida lo que es mejor para usted tome medidas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga el impulso y el dinero fluyendo. Tiene mucho que lograr y terminar si se mantiene concentrado y evita que lo que hagan o digan los demás se interponga en su camino. Considere emprendimientos conjuntos o gastos compartidos para aliviar el estrés y simplificar la vida. Esfuércese por mejorar su comodidad y conveniencia. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca una pauta, un presupuesto y un cronograma para asegurarse de no abarcar demasiado ni quedarse corto con sus metas y expectativas. Es mejor que concentre su atención y su energía directamente en sus propósitos. No permita que nadie intervenga ni que lo desvíe del camino. La incertidumbre es el enemigo. No deje nada al azar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.