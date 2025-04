Horóscopo de hoy: día jueves 03 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cobie Smulders, 43; Adam Scott, 52; Eddie Murphy, 64; Alec Baldwin, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: esfuércese por lograr moderación, termine lo que empieza y manténgase en forma, funcional y libre de dramas y tentaciones. Lo está frenando la ira, pero canalizar toda esa energía en la superación personal, el amor y el reto de verse, sentirse y dar lo mejor de sí le ayudará a progresar. No dude en tratar con agencias e instituciones gubernamentales para evitar sanciones. Tome las riendas de las situaciones y preste atención a los plazos y al mantenimiento. Sus números son 8, 13, 22, 24, 35, 43, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, enérgico y sociable. Es ingenioso y comprensivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tiene más opciones de las que cree. Antes de aceptar participar en algo que no le ofrezca ningún beneficio, tenga en cuenta sus necesidades, planes a largo plazo y cómo puede aprovechar lo que mejor sabe hacer para mejorar su vida. No caiga en el chantaje emocional. Ofrezca consejos y concéntrese en ayudarse a sí mismo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a las transacciones financieras. Pagar de más o realizar compras poco éticas o innecesarias lo pondrá en una posición comprometida. Un cambio de estilo de vida que le ayude a mantenerse sano, próspero y sabio le ayudará a aliviar el estrés y lo orientará en una dirección positiva. Las mejoras en el hogar y el romance se ven favorecidos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): antes de entablar una conversación que requiera perspicacia, conocimiento y experiencia, infórmese para evitar que quien lo confronte se aproveche de usted. Deje clara su postura y sea firme en sus motivos y expectativas. La honestidad es la ruta más rápida hacia la victoria. No permita que las emociones lo conduzcan a errores y pérdidas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga que sus objetivos sean el trabajo, la administración del dinero y un estilo de vida eficiente y eficaz. Explore maneras de mejorar sus habilidades y cómo aplicarlas a su rutina diaria. No permita que las influencias externas o los desafíos competitivos le causen dudas ni contratiempos. Confíe en su capacidad de superar a cualquiera que se interponga en su camino. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): busque maneras innovadoras de aplicar sus conocimientos y habilidades en el ámbito laboral. Apartarse de la competencia le permitirá obtener reconocimiento y consideración para posibles propuestas. Tome las riendas, abra puertas y cambie lo que esté obsoleto o se interponga entre usted y su oportunidad de progresar. Cree contactos y reavive el interés en su experiencia. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deténgase, observe y replantee su estrategia. Una relación parece estar perdiendo equidad. Mantener el equilibrio y el respeto es fundamental, ya sea con un socio, compañero de piso, amigo o pareja. Ofrezca soluciones prácticas y asegúrese de repartir equitativamente las responsabilidades. Interésese más por lo que hacen, dicen y ofrecen los demás. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): descubra, investigue y busque oportunidades que potencien sus habilidades, cualidades y esperanzas de un futuro mejor. No permita que lo dominen las emociones, el drama, la tentación y la indulgencia. El tiempo es oro; aprovechar al máximo cada momento y sus habilidades le reportará beneficios. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): pruebe algo nuevo y emocionante, o adapte una de sus habilidades para mejorar un espacio que necesita renovación. Su presentación y sus cualidades florecerán si establece contactos y socializa. No acepte un no por respuesta; atraiga a quienes necesitan ayuda o más variedad en su vida. El amor y el romance se ven favorecidos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): relájese y observe. La información que recopile le ayudará a negociar en el momento oportuno. Minimice sus aportes hasta que pueda adaptar sus habilidades y presupuesto para asegurarse de sacar el máximo provecho de lo que emprenda. Evite la tentación, los excesos y hacerse cargo de más de lo que puede manejar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hable claro; haga preguntas y replantee cualquier idea equivocada que usted u otra persona pueda tener. Un enfoque directo le ayudará a evitar malentendidos y a fomentar cambios positivos en su estilo de vida que les permitan aprovechar al máximo cada día a usted y a sus seres queridos. El romance se ve favorecido. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acelere el ritmo y termine lo que empieza. Sus logros serán reconocidos, y el respeto que gane de quienes importan lo conducirá a nuevas y emocionantes oportunidades. Ser agradecido no significa que pueda excederse del presupuesto. Mantener la mayor cantidad de ingresos posible es fundamental para su éxito. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): baje la cabeza y póngase manos a la obra. Trabaje para alcanzar sus objetivos y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. No permita que nadie desvíe su tiempo y atención; terminar lo que empieza le brindará el mayor beneficio. Diga no a las invitaciones que le pesen emocional y económicamente. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.