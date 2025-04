Horóscopo de hoy: día jueves 17 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rooney Mara, 40; Jennifer Garner, 53; Liz Phair, 58; Sean Bean, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año haga sentir su presencia. Participe, exprese y comparta su visión y haga todo lo posible por impactar positivamente a su comunidad. Manténgase ocupado, establezca metas y aborde su lista de tareas con buena voluntad y fe en sí mismo y en su capacidad de dejar huella. Elija un estilo de vida saludable que fomente el desarrollo de la fortaleza mental, física y emocional para ayudarle a ejecutar sus planes. Priorice la paz, el amor y la bondad. Sus números son 9, 15, 23, 26, 34, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es vanguardista, cariñoso y espontáneo. Es amigable e influyente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): entre en la conversación, aprenda, gane experiencia y domine el arte de la negociación. Dedique su energía y entusiasmo a establecer contactos y a compartir sus planes con quienes puedan contribuir a convertir su visión en realidad, y ganará la aceptación de sus compañeros. Una inversión financiera parece prometedora. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se ve favorecido un cambio personal. Observe su entorno y las oportunidades que lo rodean, y considere si hay un mejor lugar al que llamar hogar. Decida si quiere volver a sus raíces o encontrar un lugar nuevo y emocionante. No dé nada por sentado y asegúrese de obtener por escrito las propuestas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adopte una política de esperar y ver qué pasa. Si no tiene cuidado reaccionará de forma exagerada. Es de esperar que la tentación se cruce en su camino. Dedique su energía a investigar y comunicarse con quienes ofrecen información de primera mano. Observe el panorama general y siga los puntos de principio a fin antes de decidir su próximo paso. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): guarde sus pensamientos y sentimientos para sí mismo. Verse vulnerable atraerá a los estafadores. Preste más atención a su apariencia y presentación ante los demás. No permita que la indulgencia interfiera con un estilo de vida o una relación saludable. Invierta más tiempo y dinero en sí mismo en lugar de dejarse llevar por la aventura de alguien más. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede influir en el resultado de las cosas liderando y dando el ejemplo. Plantee sus inquietudes y sea quien marque la diferencia. Escuche las opiniones de las personas en las que influye o con las que trabaja, y juntos encontrarán una manera de avanzar que satisfaga a la mayoría. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evite que las emociones y el orgullo interfieran con el sentido común. Para evitar ser malinterpretado o que se aprovechen de usted es necesario ser práctico, prestar atención al detalle y elegir las palabras de manera inteligente. El cambio es necesario, pero no intente arreglar lo que ya funciona. Concéntrese en el problema y aplique una solución. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): expanda sus intereses, conocimientos y experiencia. Socialice y encontrará puntos en común con quien se encuentre; pero antes ocúpese de sus responsabilidades o alguien se quejará. Lo mejor es cooperar para terminar las cosas a tiempo. Lo ideal es viajar, repasar viejas ideas o reconectar con alguien a quien extraña. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una distracción le ayudará a ganar impulso. Aproveche algo que vea, escuche o experimente y eso lo conducirá a una alternativa o respuesta que estaba fuera de su vista. Tiene mucho que ganar si es diligente en su forma de proceder y elige personas que siente que pueden ayudarle a sobresalir. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la mente abierta, pero guarde sus bienes en un lugar seguro. No caiga en la tentación de rescatar a alguien ni de asumir responsabilidades que lo agobien o le cuesten emocional, física o económicamente. Ofrezca soluciones que no le quiten tiempo ni paciencia. Una oferta no estará a la altura de las expectativas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reprima la situación y evitará interferencias. Dedique más tiempo y esfuerzo a la superación personal en lugar de intentar cambiar a los demás. Establezca una rutina que lo anime a ponerse en plena forma. Desarrollar fuerza física también le dará la confianza necesaria para lograr que las cosas sucedan. Cuestione todo y a todos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): quédese cerca de casa y de lo que le resulta familiar. Si organiza su espacio se sentirá mejor. Evite interferencias externas o conversaciones que lo convenzan de hacer cambios innecesarios a un costo que pueda endeudarlo. Invierta su tiempo y dinero en sí mismo, mejorando sus habilidades y adaptando las oportunidades a sus necesidades. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca límites para evitar que alguien lo convenza de algo que no necesita ni quiere. Dedique su energía a metas personales y profesionales que lo hagan sentir mejor consigo mismo y con su vida. El romance es evidente, pero no permita que sus emociones lo lleven a tomar malas decisiones. Proteja su salud y bienestar. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.